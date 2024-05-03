有媒體報導指出，候任數位部長黃彥男向數位部各單位下指示，要求各單位檢視、修改官網頁面，將「本部部長」改為「時任部長唐鳳女士」。對此，數位部強調並非事實，官網資訊調整屬行政機關因應組織人事變動例行作業。

數位部表示，為因應近日內閣將改組及本部人事更迭，該部近日曾召開全球資訊網維運小組臨時會議，決議於測試網站調整官網內容，以因應520新部長就任。

數位部說，有關報載候任部長派員，要求各單位檢視、修改本部官網頁面用詞及字體，非屬事實。

數位部稱，本部於4月29日召開全球資訊網維運小組臨時會議，候任部長及其相關人員並未參與，僅由各單位討論官網各項內容調整事宜。該會議決議，因應5月20日部長交接作業，原官網內容應再予以檢視；會中同時報告民眾於本部民意信箱提醒「國字標準字體」使用規範，亦應一併檢視。

數位部強調，本部官網各項資訊之調整，是屬行政機關因應組織人事變動例行作業，請外界勿誤傳。