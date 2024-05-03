台北市中山區某國小近日於網路上爆出教練體罰學生，此外南港區的某國小也傳出體操教練霸凌和性騷擾，引發各界討論。對此台北市長蔣萬安3日受訪時表示，第一時間教育局都有即刻掌握，都會依照相關規定處理，該怎麼做就怎麼做。

針對中山區國小爆出教練體罰學生的事件，蔣萬安表示，第一時間教育局有向他回報，他也馬上請教育局與學校聯絡，目前了解當時是在學校羽球隊晨間訓練的時候發生，所以第一時間學校就讓當事人停止到校、接受調查。教育局也會請學校馬上依照上個月17日教育部新修訂的高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法，來召開緊急校務會議來作相關調查。

至於針對南港區國小有體操教練霸凌和性騷的狀況，但是教育局那邊仍讓施暴者到校行政，蔣萬安則說，教育局其實即刻都會要求學校進行相關的調查，對於任何的霸凌事件，不管是同儕或是老師所發生的絕不容許，所以依規定該怎麼處理就怎麼處理。

教育局補充說明，對於教育人員不當管教、體罰絕對是零容忍，學校知悉後已立即通知該賴姓外聘教練暫停到校訓練、接受調查。學校將依教育部新修訂的「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」於七個工作日內儘速召開校事會議展開調查。倘調查屬實，教育局將秉公處理，絕不寬貸。

至於針對南港區國小的劉姓專任運動教練疑涉性平案件，教育局表示，學校已組成調查小組調查，預計7月中前完成調查報告。學校知悉後立即暫停劉姓教練職務，進行調查，倘調查結果屬實，將依「各級學校專任運動教練聘任管理辦法」由教練評審委員會進行解聘、不續聘及停聘等審議。