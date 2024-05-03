立法院30日（周二）院會表決議案時，民進黨立委吳秉叡不在現場卻有投票紀錄，媒體連續幾天追問真相時，吳秉叡回應「這有什麼重要嗎？我就不在啊！」「不要擋我的路！」「我就不願意講啊！」「我不在場，我就已經說過了！」等語。國民黨立委徐巧芯認為，今天立法院有小學生來參訪，很多小學生在旁邊看他罵人，這不是很好的教育，他的情緒管理已經出狀況。

立法院院會30日（周二）針對民眾黨團提議案進行表決，國民黨立委葉元之發現民進黨立委吳秉叡不在現場卻有投票紀錄。吳秉叡1日被詢問相關問題時，回應「這有什麼重要嗎？我就不在啊！」

葉元之2日出示周二在議場內直播影片，質疑是民進黨立委楊曜代吳秉叡投票，呼籲楊曜出來說清楚。吳秉叡2日在立法院被問此事時，直接回應「不要擋我的路！」並未再回答記者提問。

吳秉叡今（3）日又被追問「請問您有授權楊曜幫忙投票嗎？」他邊走邊回答「我不是跟你說過我離開，你們不要用這樣的方式追新聞好不好？要顧及到人身安全。」

記者說「您好好講我們就不用這樣子跑！」吳秉叡回「我就不願意講啊！我就已經講過啦！」「有沒有授權楊曜？」吳秉叡稱「我就已經講過，我不在場我怎麼授權？」「所以是他自己擅自主張幫你代投票？」吳秉叡說「我沒有、我沒有授….我不在場，我就已經說過了！」

《新聞大白話》主持人王淺秋今在節目中直言，媒體要監督，常常要訪問政治人物，政治人物有義務回答媒體，不是嗎？

國民黨立委徐巧芯認為，今天立法院有小學生來參訪，很多小學生在旁邊看他罵人，這不是很好的教育，他的情緒管理已經出狀況。