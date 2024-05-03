台鋼雄鷹1日以6比17不敵統一獅，5局上三壘手黃劼希一次要命傳球失誤釀災，讓對手開啟9分大局，也讓才剛敲出生涯首安的他開心不起來，比賽結束時也都還在回想這次守備，他表示，傳偏後自己十分自責，「但我沒有哭啦！」

黃劼希在4局下接替先發三壘手杜家銘打擊，成功敲出生涯首安，但5局上守備時卻發生要命失誤，轉播畫面拍到他疑似眼眶泛淚，就連總教練洪一中都認為他當下就哭了出來。

黃劼希回想當下情況，他坦言當下局面是有些緊張，但仍對自己有信心，沒想到卻發生這樣的失誤，「傳完的當下我很自責，但我沒有哭啦！很多球迷傳訊息安慰，學長走過來時也都叫我不要哭，我也不知道要怎麼回應。」

總教練洪一中賽後並未苛責選手，認為年輕球員在第1個一軍球季有這樣表現是很正常，但希望他們不會因此失志，上場就要展現活力跟拚勁。黃劼希也說：「教練有跟我們說第1年進來打得好的人很少，表現不好是正常的，我後來想想也覺得滿對。可能剛進來的時候太想有表現，導致表現不理想時挫折感就更重。」

昨天練習時黃劼希也特地去跟當天先發投手江承諺說「拍謝」，也一直把這個失誤記在心裡當作警惕與督促自己更努力練習的動力；另1位學長王躍霖也趁練習時給「雞湯」，「他說，你已經站上去了，雖然很緊張但也不能讓別人感覺到你的緊張，不然別人這樣就很容易攻擊你的弱點。」