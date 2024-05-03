新北市土城區裕民路停車場今（3）日下午發現1名男子陳屍在賓士車後座，轄區土城警分局獲報後立即封鎖現場調查，經查死者為30歲郭姓男子，並非車主，身上有多處傷痕，但傷口已結痂，初步研判非致命傷。警方傍晚帶回死者女友，朝遺棄、毒品罪嫌方向偵辦。

警方經調閱周遭監視器，見該輛賓士車於今日12時26分進入停車場，1男1女停完車後離開，經聯繫車主楊男，表示該車平時是郭男使用。專案人員追查該對男女身分，查出女子為26歲宋姓女子，與死者為情侶關係，男子則為宋女請來的代駕。

警方循線於下午5時55分在新莊區查獲犯嫌宋女到案，經查宋女現因洗錢防制法遭通緝。

據初步了解，郭男與宋女昨晚入住新北市土城某旅館，2人疑在房內吸毒，今日上午郭男疑吸毒過量暴斃，宋女疑顧慮通緝身分及一時心慌，找來代駕郭姓男子，謊稱男友喝醉，請郭男協助將男友搬上後座，隨後指示郭男將車開往土城裕民路某停車場，代駕先行離開後，宋女隨後也離開現場。

警方在汽車旅館旅起獲毒品殘渣袋，宋女向警方表示，真的是一時不知所措，才會做出蠢事。警方現以遺棄及毒品罪嫌偵辦中。

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