為迎接校慶並歡送高三學生，台中市僑泰高中3日下午舉辦校慶暨送舊演唱會，邀請到啦啦隊女神林襄、張雅涵搭檔主持，更邀請到陳勢安、鼓鼓等知名歌手接連演出，嗨翻全場。（僑泰高中提供／潘虹恩台中傳真）

為迎接校慶並歡送高三學生，台中市僑泰高中3日下午舉辦校慶暨送舊演唱會，邀請到陳勢安、鼓鼓等知名歌手接連演出，嗨翻全場，讓學生大讚「太幸福！」因適逢母親節，國中一年級學生也發起特別節目，帶領全校師生合唱「聽媽媽的話」為校園更添溫馨氛圍。

僑泰高中3日下午舉辦校慶暨送舊演唱會，邀請到啦啦隊女神林襄、張雅涵搭檔主持，並由李杰明、陳忻玥、鼓鼓、浩子、陳勢安、小宇等藝人接力開唱，與現場學生眾熱情互動，尖叫聲嗨翻現場，師生共同迎接校慶到來，也歡送高三學生，留下美好回憶。

高中部學生洪右宸說，上學期已邀請到畢書盡、吳卓源、琳誼、原子少年Saturnday、鼓鼓等藝人，沒想到這學期的卡司更強，「真的很幸福！」；陳彥叡則說，他平時就有關注棒球，親眼見到林襄、張雅涵等人，就像到球場看球一樣過癮。

特別的是，因活動鄰近母親節，國中一年級學生結合校園「教孝月」發起快閃演出，帶領全校合唱「聽媽媽的話」歡慶母親節，校園洋溢著溫馨氛圍。學生陳彥妤表示，此次雖不是首次上台，但可以用喜歡的舞蹈和音樂表達對媽媽的愛，格外有意義；林彥妡則說，為了完美演出，同學們花了許多心思練習，力求整齊和走位正確，甚至還想了雨天備案，感謝老師及同學們的支持與陪伴。

學務主任葉筱楓說，此次國中快閃表演，是由國一8個班級師生共同策畫，其中歌曲的挑選及編舞，都是孩子們自主發揮創意，利用有限的課餘時間完成，她為孩子們的努力感到驕傲。校長温順德則說，送舊演唱會除讓三年級學生增添獨一無二回憶，也與孝親主題結合，由國一同學用創意方式感念親恩，極具教育意義，同時提醒學生們記得給媽媽溫馨的擁抱秉達感謝與愛。

此次校園演唱會，校方還邀請台中市家長會長協會理事長韋麗莉、台中家長會長總會長何得誌與趙晉潁、家長會長陳敏嘉等人一起與同學大合唱歡慶母親節，也在台下聆聽新世代歌手的精彩演出，宛如回到年少時光。