《芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章》3日在澳洲雪梨與台灣媒體舉行連線記者會，導演喬治米勒、「雷神」克里斯漢斯沃、安雅泰勒喬伊一同現身。台灣素有「美食王國」之稱，若要進入電影中的荒漠大陸，3人會挑什麼美食？漢斯沃搶答：「珍珠奶茶」，安雅則說「桃子」，導演喬治則鍾情台灣芒果。

28歲的安雅泰勒喬伊在片中飾演「芙莉歐莎」，接替前一集的莎莉賽隆成為新一代的女車神，是該角色的前傳故事。平時有「精靈女神」稱號的安雅，為戲把金色秀髮剃光光，犧牲頗大。沒想到，她在昨日記者會中自曝：「剃頭期待已久」。更表示自己得知要剃頭時便到處跟大家炫耀，反倒是導演為她感到不捨。

除了必須剪去秀髮，安雅為了融入電影中的荒漠大陸，拍攝期間7個月都在塵土中打滾，更自嘲：「要補妝就躺到地上滾一滾，臉上隨時有7層塵埃。」導演喬治米勒在一旁補充：「你們看她現在很美，但過去幾個月臉上都是土，判若兩人。」有趣的是，在電影中展現諸多飛車技巧的安雅，實際上到現在都還沒拿到汽車駕照，她笑說自己只會特技，不會正常駕車。

另外讓人眼睛一亮的還有「雷神」克里斯漢斯沃，多年來都以「正義英雄」形象示人的他，這次在新片中挑戰當邪惡反派「狄門特斯」，他透露對於演出反派感到很新鮮，「我的創作過程非常滿足，感到很大的自由。」漢斯沃坦言，扮演英雄多年，實際上有很多限制，扮演反派則是不一樣，因為反派和真實的人類同樣有瑕疵，不像英雄看起來處處完美。

《芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章》源自澳洲拍攝的《衝鋒飛車隊》（又名：瘋狂麥斯）系列，該系列作第一集於1979年上映，整套系列作迄今已滿45年，導演喬治米勒也因此成為澳洲最負盛名的導演。安雅昨日坦言：「從沒想過會有機會參演，因為根本沒想過會有續集，演出本作讓我想起入行的初衷，這就是我的夢想。」