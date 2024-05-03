電影《青春18x2 通往有你的旅程》3日正式在日本上映。導演藤井道人與主演許光漢、清原果耶、道枝駿佑和黑木華一同亮相，與台灣連線直播進行映前互動，4位日本影人還特別用中文打招呼。如果可以像片中許光漢一個人去旅行，道枝駿佑會想去哪裡？他興奮地說：「有機會一定會去台灣，特別想去台北101，聽說那裡還可以順便購物。」

許光漢昨日正式帶著新作進軍日本，他輕鬆表示：「帶著很興奮、愉悅的心情跟大家見面，希望大家喜歡這部電影。」而女主角清原果耶則緊張不已：「前天都沒睡好覺，甚至腳都在發抖。」她透露，日本及台灣演員齊聚一堂，大家還用這麼溫馨的表情迎接我們出場，「感到放心了點，也希望心意能傳達到大家身邊。」

昨日有許多道枝駿佑的粉絲到場，他坦言參與國際製作是他的願望之一，「在定下於亞洲各地發展的時機後就接演了這部電影，真的很開心終於能跟大家分享。」電影中，道枝駿佑一句經典台詞「按下心中的快門」更讓許多影迷感動不已，道枝駿佑也分享：「電影上映後，讓全世界這麼多人可以看到這部作品，現在這個瞬間我也想按下心中快門，讓這份回憶一直留在我的心裡。」

與藤井道人導演合作多次的黑木華，這次是以非常放鬆的狀態表演，「導演給了我很多空間發揮，拍攝過程很愉快，很開心自己能夠參與Jimmy和Ami兩人這段青澀戀情中的其中一頁。」黑木華也分享自己在片場會和許光漢交流彼此的語言，現場許光漢更秀一段當時所學的日文：「導演，現在在等什麼！」逗得全場笑聲不斷。