跟另一半愛愛前，除了洗澡之外你還會優先做什麼事呢？一名女網友分享，自己跟男友愛愛前都會要求對方要刷牙，甚至要把舌頭也刷乾淨，讓男友超級問號，不過許多人都認同刷牙應該要刷舌頭，甚至不少人稱會刷到乾嘔才停下來。

近日一名女網友在「Dcard」表示，跟男友愛愛前，自己都會要求對方要洗澡跟刷牙，還會要男友連舌頭也記得刷乾淨，沒想到男友卻因此用看怪咖的眼神看著她，驚訝問「妳刷牙會刷舌頭」，反而讓原PO納悶起來，好奇說「刷牙順便一起刷舌頭會很奇怪嗎？你們刷牙會不會刷舌頭？」

結果不少人認同喊「嘴巴最臭就是舌苔了」、「當然會刷，你男友是不愛乾淨的異類」、「會刷，不然會覺得口腔沒有完全清潔」、「刷爆，還直接買專門刷舌頭的」、「會刷舌頭，舌苔真的很臭耶⋯不刷親不下去啦」、「一定要刷，我消化不好常脹氣所以常常有白苔，沒刷戴口罩還會臭到自己」、「我不僅會刷舌頭，還有舌頭正上面那塊也會欸」。

也有人說「第一次聽說刷舌頭，從小的教育也沒有說過要刷耶，好酷」、「個人不會，刷的時候都會覺得很像要催吐，不習慣刷，但有刷舌頭是好習慣」、「會刷但不會每天，因為我討厭一直乾嘔」、「看到同學刷才跟著刷，一開始其實很納悶」。