超狂墨西哥風味的「海鮮桶」，可體驗大口狂嗑整桶松葉蟹腿、鮑魚、蝦和中卷等豐富海鮮的痛快。（台北福華大飯店提供）

「墨西哥辣椒燒烤醬排骨」微脆的焦糖化表皮加上滑嫩排骨肉，與酸甜沁涼的特調飲品超百搭。（台北福華大飯店提供）

德墨料理必吃「玉米餅塔可，共有5種口味和多達16種的特製配菜，民眾可搭出自己喜歡的德墨好滋味。（台北福華大飯店提供）

街頭小吃吉拿棒改以精緻的盤飾呈現「墨西哥肉桂吉拿」，街邊小吃立馬變身創意細緻甜品。（台北福華大飯店提供）

德墨婚慶典禮中時常出現的「墨西哥婚禮餅乾」，白色糖粉包裹著堅果餅乾，口感酥鬆香甜。（台北福華大飯店提供）

吃到飽控快衝！台北福華大飯店館內高人氣的「彩虹座自助百匯」，以台灣自助餐廳罕見的「德墨美食盛宴」為主題，推出逾50款美國德州和墨西哥風味料理，包括經典和創意口味的塔可及玉米片等傳統小食，還有超狂海鮮桶、墨西哥辣椒燒烤醬排骨和吉拿棒等多樣特色冷、熱菜以及手工甜點，讓人從風味菜式感受當地奔放不羈的濃烈風情，一秒置身墨西哥。

「彩虹座」5月起為期2個月的「德墨美食盛宴」，由行政總主廚劉文凱領軍「彩虹座」主廚馬良翰和點心坊主廚巫政翰打造，業者表示美國德州和墨西哥風味料理，因為當地氣候炎熱，口味偏重，所以使用大量起司、辣椒、辛香料、豆類及肉類的菜餚並結合美國當地食材，加上地緣和飲食文化習慣，德墨菜色份量都很豪邁。

主廚推薦必吃超狂墨西哥風味的「海鮮桶」，整桶裝滿松葉蟹腿、鮑魚、蝦和中卷等豐富海鮮，饕客可體驗大口狂嗑鮮美海味的痛快。如果想大口吃肉，傳統特色菜「墨西哥辣椒燒烤醬排骨」滿足肉食族無肉不歡的渴望，特選排骨先用啤酒、高湯及辛香料燉煮，最後特製醬料進行烘烤，微脆的焦糖化表皮加上滑嫩排骨肉，讓人吮指回味。另有「德州辣椒番茄燉牛肉」、「墨西哥起司雞肉酥餅」和「墨西哥海鮮湯」等，滿滿肉類與海鮮，搭配酸辣口感，重擊老饕味蕾。還有現點現做的「凱薩沙拉」、「德州式沙拉」和多種口味墨西哥海鮮沙拉，脆口生菜和清爽醬汁化油解膩，最後再來杯酸甜沁涼的特調飲品，幫味蕾轉場，準備下一輪開吃。

台灣民眾不陌生的墨西哥街頭美食「玉米餅塔可」，餐廳供應炙燒干貝蟹肉、辣味和牛、牛舌、雞肉絲與炸脆蝦等5種口味和起司、番茄、莎莎醬、酪梨泥、墨西哥豆泥等多達16種的特製配菜，民眾可自行搭配自己喜歡的德墨美味。菜單中的「現烤乾酪辣味玉米片」，台灣也很常見，在酥脆的玉米片上放入起司、莎莎醬、酪梨醬、和辣椒乳酪等多種醬料，最後以噴槍炙燒起司，讓人一片接一片停不下嘴。

另有多達20種色彩繽紛、口味獨特的甜點，主廚巫政翰在經典中融入獨創新意，首推「墨西哥肉桂吉拿」，將嚴選肉桂粉搭配特殊手法揉製而成的圓形吉拿棒，於中央擠上卡士達醬，再以新鮮水果妝點盤飾，街邊小吃瞬間變身創意細緻甜品。

而在當地婚慶典禮中時常出現的「墨西哥婚禮餅乾」，白色糖粉包裹著堅果餅乾，口感酥鬆香甜。

台北福華大飯店同步推出台北國際觀光博覽會（TTE）線上旅展，即日起至5月31日於官網販售優惠住宿券及餐券，其中「彩虹座通用自助餐券」每張1450元；「彩虹座午晚餐套票」5張一套，每套7000元；「彩虹座下午茶套票，內含5張，每套4500元，最低73折起。