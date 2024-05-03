辣模翁子涵擁有精緻臉蛋及火辣身材，2019年參加亞洲小姐選拔，因外型亮麗被陸媒封為「林志玲接班人」，更登上越南版的Harper's BAZAAR，在國際間小有名氣，但她爆出負面消息後就變得低調；今（3）日翁子涵突然在社群上傳崩大哭的影片，並感嘆說：「曾經這個世界讓我很絕望，曾經我真的很想不開…」。

翁子涵今日上傳淚流滿面的影片後，又曬出多張童年照，寫下「勇敢的做自己」，她表示活到現在就像演一部精彩的電影，「必須得經歷才能體悟、覺醒，曾經我跌到谷底過，曾經我覺得這個世界要塌了，曾經這個世界讓我很絕望，曾經我真的很想不開」，但她還是勇敢站起來了。

她接著說自己有個愛她的爸爸，就像她最忠實的粉絲，還有很疼她的爺爺奶奶、可愛的弟弟妹妹，家人相處都算不錯，由於家人過去從金門搬到台北，過程十分辛苦，讓她立志將一切奉獻給原生家庭，希望家人能過得快樂。

然而，有著龐大野心的她，加上爸爸從小的嚴厲管教，讓叛逆的她選擇離家出走，「讓我的家人傷心了」，後來一個人搬到外面生活，每天想辦法賺房租、伙食費，什麼都得一個人，她才體悟到家人對她嚴苛的原因，「都是我一切想的太美好」。

最後，她回憶起將賺到的第一筆錢拿去買手錶，當作爺爺的生日禮物，且爺爺一直都還戴著，讓她很開心，因此也感嘆說道：「現在的我每天都會充滿感謝遇到的每一個人。」

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