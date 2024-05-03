今年2月新北市長侯友宜前往淡水區辦理行動治理座談會，才提到當地引頸翹望的竹圍市場建造案預計本月開工、明年可完工，未料新北市經發局長何怡明今（3）日在新北市議會上坦承承包業者提出終止契約，為避免完工跳票，市府近期將與業者密集開會，盼在五月底有結果。

國民黨籍新北市議員陳偉杰、蔡錦賢都關心竹圍市場的進度。蔡錦賢說，竹圍市場原本設計地下1層及地上9層，其中地上1至3層為零售市場，其餘樓層則作為汽、機車停車場使用，但蓋了十幾年沒蓋好，認為若工程會因此拖延，就不應該要蓋停車場。

經發局長何怡明說，業者因為營建成本飆漲有執行上困難，提出終止契約的要求，當初規畫確實是希望土地資源有限情況下，該處可以多目標使用，但因營建成本缺工、缺料，會跟廠商繼續溝通，在這月密集協商，預計不久後就會有結果。

市場處說，有關竹圍市場一事，近期將邀民間機構再行協調，並研商改善方案。