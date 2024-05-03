俄總統新聞秘書佩斯科夫稍早表示，普丁訪中的準備工作已進入最後階段，議程將包括許多共同關心的問題，重點是進一步發展多領域雙邊合作。
普丁3月18日在俄羅斯2024年總統選舉中勝出，贏得新的6年任期。克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）當日就表示，普丁在選舉後的首個外訪國家已經確定。普丁4月25日出席工業家和企業家聯盟的一場活動時表示，他計劃5月訪問中國。
據外媒報導，俄羅斯總統普丁計劃於本月15日至16日訪中，與中國國家主席習近平會晤。這也是普丁新一任期開始後的首次出訪。
俄總統新聞秘書佩斯科夫稍早表示，普丁訪中的準備工作已進入最後階段，議程將包括許多共同關心的問題，重點是進一步發展多領域雙邊合作。
普丁3月18日在俄羅斯2024年總統選舉中勝出，贏得新的6年任期。克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）當日就表示，普丁在選舉後的首個外訪國家已經確定。普丁4月25日出席工業家和企業家聯盟的一場活動時表示，他計劃5月訪問中國。
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