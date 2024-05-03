醫療產業合作首例！東洋、北榮、高雄醫學大學附設中和紀念醫院（南越）3日宣布，組成醫衛新南向「國家隊」，三方將攜手前進越南，透過產、官、學多方協力合作，提升台灣醫藥產業在新南向國家的服務規模與量能。

衛福部次長周志浩表示，此合作案寫下國內「以醫帶商」、「公私協力」的合作新典範，期望在此新模式下，全面地提升對於越南醫療團隊與病患的服務，落實拓展國際市場產業鏈發展的政策目標。

東洋總經理侯靜蘭表示，東洋於2011年獲准成立越南辦公室，為了深化鏈結，2023年啟動「東協醫藥合作計畫」，並與胡志明市腫瘤醫院（Ho Chi Minh City Oncology Hospital）、輸血與血液醫院（Blood Transfusion Hematology Hospital）、河內腫瘤醫院（Hanoi Oncology Hospital）以及白梅醫院（Bach Mai Hospital）等四家頂尖醫院簽署合作備忘錄，今年更規劃新增三家醫院簽署合作，希望透過與越南醫療團隊的合作，提供大腸直腸癌、頭頸癌、乳癌、卵巢癌、血液腫瘤等領域的多元治療方案。

北榮院長陳威明表示，北榮自2018年起承接衛生福利部「一國一中心」的越南計劃後，就積極與產業界合作並簽署多份合作備忘錄，目前已與越南醫療機構或大學簽署近30份合作備忘錄，範疇包括醫學交流、醫事人才培訓及手術示範，積極落實新南向政策「以醫帶商」的目標。

另外，高醫則自2005年開始與世界各地醫院建立諸多臨床技術交流合作，2018年起首度進入越南，2019年起陸續承接衛福部新南向醫衛合作計畫，包括印尼、馬來西亞及越南，2022年起負責南越（峴港以南）區域迄今，與胡志明醫藥大學及醫院、芹苴醫藥大學及設醫院、多樂省邦美蜀醫藥大學及附設醫院、震興醫院都有常規性合作，以「每省找出1家具合作價值的醫學中心及大學」為原則，帶領台灣醫藥產業，打入越南市場。

東洋、北榮、高醫展開為期三年的三方合作，採取「舉辦國際醫療衛生研討會」、「產業媒合會與產業座談會」、「培訓越南來台之醫事人員」以及「促進台灣及越南雙邊醫事人員參訪交流」等方式協力，不僅能為越南醫病提供多元的醫療解決方案，也能為衛福部「醫衛新南向」寫下新的典範。