中國電動汽車製造業最近被美國批評為「產能過剩」的項目之一，不過，就一個擁有全球1/3市場的汽車消費大國，同時擁有全球最大的汽車產能，似乎也不令人訝異。大陸乘用車市場資訊聯席會秘書長崔東樹透露，今年3月全球汽車銷量達到815萬台，其中中國汽車市場銷量佔據了全球汽車市場的33%份額。

據《快科技》報導，全球汽車銷量在2018年至2020年期間經歷了連續下滑的態勢，然而2021年市場出現了復蘇跡象，同比增長4%，銷量回升至8135萬台。到了2022年的銷量再度下滑至8018萬台，同比下降1%，但依舊略高於2020年的銷量水準。

到了2023年，全球汽車市場再次展現出強勁的增長勢頭，全年銷量達到8901萬台，同比增長13%。對於此一增長趨勢，崔東樹預測2024年的全球汽車銷量有望突破9000萬台大關。

崔東樹特別強調了中國汽車市場在全球汽車市場中的巨大影響力。他指出，自2016年至2018年，中國汽車占全球市場的份額穩定在30%左右。

雖然2019年這一比例略有下降至29%，但中國市場的絕對優勢依然顯著。2020年至2021年，中國汽車市場份額回升至32%，並在2022年進一步上升至33%。

崔東樹說，今年3月全球汽車銷量達到815萬台，與去年同期持平，但相較於2月增長了34%。更重要的是，3月中國汽車市場銷量佔據了全球汽車市場的33%份額。至於汽車銷售量恢復增長，是否意味著大陸市場消費轉趨熱絡，仍有待進一步觀察。

若以中國汽車品牌分析3月汽車銷量可以發現，吉利集團在全球市場的銷量份額為3.5%，比亞迪緊隨其後，佔據3.2%的份額。奇瑞集團和長安集團分別以3.0%和2.6%的份額位列其後，而上汽集團則以1.7%的份額佔據一席之地。