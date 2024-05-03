女星大S（徐熙媛）和舊愛具俊曄在2022年重逢閃婚，結婚2年依舊幸福甜蜜，夫妻一舉一動備受外界關注，近日具俊曄受訪透露，當年與大S分手後，也陸續與其他人交往，但卻都比不上大S，曝光原因閃瞎眾人。

近日具俊曄登上《驚奇玩起來 AmazingTalker Show》節目，回憶20幾年前和大S初次見面的場景，坦言對她一見鍾情：「第一眼就覺得她真的很不錯，根本理想型，我是這樣想的」。當年兩人因為禁愛令被迫分手，具俊曄表示後來也陸續有過幾段感情，但都比不上大S：「和其他人交往的時候，再一次感受到熙媛是我最適合的女生」。

多年後，具俊曄與大S再度相戀並且閃婚，他甜蜜表示婚後生活相當幸福，透露會在一大早就和老婆親嘴，持續熱戀中的相處模式令大家相當羨慕，其中被拷問到大S剛睡醒時蓬頭垢面，是否也漂亮？具俊曄則毫不猶豫表示：「還是很漂亮」。