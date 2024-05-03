今天（3日）東北季風開始減弱，北台灣逐漸回溫，明天（4日）吹東南風，各地天氣穩定、溫暖偏熱，僅基隆北海岸及東半部雲量較多偶有短暫陣雨，下周日（5日）鋒面接近、下周三（8日）起東北季風增強，北部、東北部降溫有雨；氣象署指出，未來2周在鋒面影響下各地會有局部性的降雨，5月下旬夏季風環流建立後，則會有大規模降雨發生的條件。

中央氣象署資訊顯示，明天吹東南風，各地天氣穩定、溫暖偏熱，東半部高溫29度，西半部上看32度；降雨方面，基隆北海岸及東半部雲量較多，偶有短暫陣雨，午後配合熱力作用，北部地區及中南部山區有局部短暫雷陣雨，有較大雨勢發生的機率。

下周日鋒面接近、水氣增加，上午西半部地區降雨機率不高，但有零星降雨、雷雨的機率，午後對流發展旺盛，東北部、東部地區及各山區都可能出現局部較大雨勢。

下周一、下周二（6日、7日）鋒面陸續通過台灣北部海面，因位處鋒面尾端結構較鬆散，僅迎風面的北部、東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區天氣變化較小；下周三、下周四（8日、9日）東北季風增強，北部、東北部地區略為降溫，其他地區早晚有會變涼，水氣則會越來越少。

下周五（10日）起東北季風減弱，台灣周遭逐漸轉吹偏東風，各地呈現多雲到晴的天氣，僅東部、東南部地區有零星短暫陣雨，午後山區有局部短暫雷陣雨。