我國外交處境特殊，多需仰賴邦交國為我發聲。外交部發布新聞稿指出，聖克里斯多福及尼維斯國會2日通過友我決議，支持台灣參與聯合國（UN）、世界衛生組織（WHO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）、國際刑警組織（INTERPOL）及國際民航組織（ICAO）等國際組織，具體展現克國不分黨派堅定支持我國參與國際組織立場，外交部對此表達誠摯感謝，並指出此舉充分展現雙方密切友好邦誼。

該決議指出，克國國會身為加勒比海地區福爾摩沙俱樂部成員，珍視兩國外交關係，並肯定雙方長年來基於尊重法治、民主及人權等共享價值，持續深化兩國情誼。

決議文另外強調，重視台灣參與國際組織的重要性與貢獻，包括全球公共衛生及對抗疫情、對抗氣候變遷及淨零碳排、打擊跨國犯罪，以及國際民航安全與治理等，支持台灣以專業、務實且具建設性的方式參與聯合國等國際組織。

外交部說明，克國國會繼去年展現對我國訴求的支持後，再度通過決議聲援我國國際參與，充分彰顯兩國密切友好邦誼。我國將持續推動各項參與國際組織工作，並深化與克國在各項領域的合作關係，持續增進兩國人民福祉，落實聯合國永續發展目標。