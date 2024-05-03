韓國男團SS501出身的金賢重因演出韓劇《花樣男子》紅遍全亞洲，但他在2014年被爆出對前女友家暴、未婚懷孕，以及後來被抓到酒駕，讓他過去的男神形象受到打擊，也鮮少再有螢光幕前的作品。不過，近日金賢重分享近況，居然改去務農，引發網友討論。

金賢重日前曬出務農的工作照，只見他戴著遮陽帽，穿著防曬衣及手套，看起來非常樂在其中，還寫下：「不知從何開始的鄉村生活，我真心向務農的農民們致敬，請大家到YouTube上看看我的農村故事，要是玉米成熟了，我也會分享給粉絲們。」

原來他近年雖然鮮少出現在螢光幕前，但積極經營Youtube頻道及海外演出，儘管在韓國已形象受挫，但曾經紅遍亞洲各地的他，仍累積不少其他地區的死忠粉絲，也讓粉絲驚呼：「偶像變成帥哥農夫了！」

事實上，金賢重慘遭前女友崔女爆料後，雙方就受官司纏鬥多年，雖然最後法院判定崔女誣告，還給他一個清白，但2017年又被爆出酒駕，以及與崔女的撫養費官司仍未定案，導致種種負面形象讓他難以重返南韓演藝圈。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

★《中時新聞網》關心您，有家暴事件請撥打113保護專線。