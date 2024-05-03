《頭條開講》

政論節目《年代向錢看》主持人陳凝觀5年前在節目上，稱旺旺中時集團董事長蔡衍明是「國台辦狗腿」，蔡衍明憤而控告壹電視、陳凝觀等人求償300萬元，但被最高法院駁回上訴，全案確定；但前立委蔡正元直言，判決書所提「善意發表言論」，令人都聽不下去；他批，在台灣，只要是綠的就可無法無無天！

蔡衍明提告壹傳媒電視廣播股份有限公司、負責人練台生、《年代向錢看》主持人陳凝觀、製作人盧諭慶侵害名譽權，請求連帶賠償非財產損失300萬元，並應於《中國時報》等報頭版、《年代向錢看》節目刊登及播出澄清啟事以回復名譽，台北地院2022年3月一審判決原告之訴駁回，高等法院2023年1月二審判決上訴駁回。

蔡衍明再提上訴，最高法院民事庭4月25日判決認為，陳凝觀之言「非單純以負面用語抽象謾罵上訴人，難認為偏激，亦未逾越必要之範圍程度，可認係善意發表言論...」，裁定上訴駁回。對此，蔡正元今天（3日）在中天電視政論節目《頭條開講》中表示，陳凝觀的背後勢力是年代電視老闆練台生，練台生是可以隨時跟總統蔡英文吃晚飯的人，而且聽說練台生也可以決定NCC主委的人選，在這樣的一個狀況下，法官當然不會判陳凝觀跟年代電視台這些人有罪。他甚至質疑，再怎麼違法都無所謂，在台灣只要是綠的，就可以無法無天，違背所有法律。如果是藍的，家裡的貓鳥都被會抓到沒半隻，這就是台灣目前司法的現狀。

蔡正元接著表示，「善意發表言論」，連他都聽不下去「善意發表言論」。若他說某某人是民進黨的走狗、狗腿子，是不是善意發表言論？雖然他用詞尖酸、負面，讓某某人感到不悅，但仍然是善意發表言論。因此，他覺得這種理由很荒唐，法官怎麼寫得出來，實在令人高度訝異。