李鎮赫將在下週舉辦簽售會和粉絲見面會。（ON INN ASIA提供）

韓國男星李鎮赫自團體UP10TION出身，曾在2019年參加選秀《Produce X 101》獲得高人氣，近年以個人歌手身份活躍在演藝圈，時隔1年，他將於下週末來台舉辦實體專輯簽售會以及粉絲見面會，他帶著最新迷你6輯《NEW QUEST： JUNGLE》登台，對於久違的台北行，他激動向V-DAN（官方粉絲名）喊話：「我開心到爆炸！」

李鎮赫去年3月轉移到新公司後，整整用了1年8個月才完成迷你6輯《NEW QUEST： JUNGLE》，他說「很想趕快讓大家聽到，但因為之前的作品總是都有一點不滿意」，所以這次每個小細節都不放過，經過一番努力才達到自己滿意的程度，加上當時剛換新環境，且同時還參加3部戲劇的演出，拍完才能好好進入專輯製作。此次帶著新專輯台，他表示，在韓國活動的時候也一直想著台灣粉絲們，非常開心終於能再來跟大家見面。

李鎮赫會先在下週六（11日）舉辦實體專輯簽售會，週日（12日）則是粉絲見面會「2024 LEE JIN HYUK FAN MEETING 「STEP BY STEP」 IN TAIPEI」，票價分為A區 4880 、B區3880、身障席2440元，只要是購票進場的觀眾都可以有5人一組的團體合照，甚至還可以抽選親筆簽名小卡，加上原本就有的全場Hi-Touch會以及台灣場限定小卡組、抽選1對1合照、親筆簽名明信片、親筆簽名拍立得共7種福利。

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