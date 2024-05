#Student protests reach @Sorbonne in 🇫🇷

-Sit-ins at nearly 60 🇺🇸universities.

-Protests sweep #Europe & will not stop in #France.

•It will go beyond @Eu to #South Korea, #Japan and #Australia.#تمرد_طلاب_العالم#تمرد_طلاب_امريكا@Columbia @Harvard @Georgetown @UoLondon pic.twitter.com/src6TLAgmt