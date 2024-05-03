【每日必看】依判決若稱"陳凝觀是民進黨狗腿"也是善意言論?｜妄批蔡衍明國台辦狗腿 法官竟稱善意言論? 20240503

壹電視政論節目《年代向錢看》主持人陳凝觀在節目上妄自批評旺旺中時媒體集團董事長蔡衍明是「國台辦狗腿」，蔡衍明對主持人陳凝觀等提告，求償300萬，並要求登報道歉，全案上訴到第三審，今（3）日被駁回確定。

對此，國民黨立委廖偉翔認為，法院的判決有很大的漏洞，只要有人先有批評詆毀的用語，媒體在大量的引用炒作，就可以用污辱的方式做節目，不需要負任何的法律責任。

廖偉翔直言，這種濫用言論自由、踐踏他人的方式，並不符合自由民主和言論自由真正的精神跟價值。

廖偉翔說，現在，不只親綠媒體炒作對於民進黨有利、對於在野黨不利的新聞，NCC對於此亂象更是不聞不問，只要傾向執政黨，特定媒體持股中嘉，沒有問題；特定媒體審照有爭議，NCC還可以拒絕提供任何資料給立法院。完全偏頗、黑箱、不透明，是民主之恥。

廖偉翔強調，NCC濫用民眾稅金，對中天無止盡上訴，已經15連敗，還執迷不悟，浪費人民納稅錢。特定公家機關變成執政黨東廠，讓人民感到相當不齒與憤怒。