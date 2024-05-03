日本去年接連傳出連鎖壽司店或小吃商家遭食客以有欠衛生行徑惡搞的事件，從舔醬油瓶、把舔過的筷子放回筷筒、用湯匙狂吃整罐配飯用的醃菜等等。社群平台近日又冒出新的「顧客恐攻」（客テロ）影音，東京一家連鎖燒肉店有男性食客當桌脫褲對準酒杯撒尿，甚至做出猥褻動作，脫序行徑引發網友大加撻伐，也有人認為店內衛生堪慮。業者官網公告已報警，這類行為務必嚴懲。許多日本民眾批評這些人實在太過分，有網友譏諷「該重新訓練大小便」。

社群媒體X周四（2日）有人發布影片顯示，幾名男性食客在日本連鎖燒肉業者「七輪燒肉 安安」位於東京新宿區的分店用餐過程胡鬧喧嘩，甚至有人當眾脫褲露出下體並拿著啤酒杯撒尿，尿了滿滿一杯，之後又有人光著屁股趴下做伏地挺身，嘻皮笑臉毫無羞恥之心，引發網友痛斥。爆料網友指這群男子一共4人，都是附近一家夜店的牛郎，痛批這種脫序之舉是「牛郎恐襲」。

日媒Sponichi Annex周五（3日）報導，「安安」當天在官網針對此事公告，直言上述顧客的脫序行為違背該公司提供令大眾安心享用美食的經營理念，「此事非常嚴重，損害了本公司與消費者之間的信任關係，顧客看到相關畫面覺得很不舒服，我們深感遺憾」。

業者表示，事件發生後已立即關閉分店，更換店內所有杯子，全店設備、環境與餐具執行消毒殺菌作業，「我們已向警方求助，針對這種讓顧客不安的行為務必嚴懲」，日後店家會繼續全力提供令大眾安心的安全食品。

「安安」官網公告一出，隨即有許多民眾自發轉傳分享，並抒發感嘆、憤怒之情，例如「竟然有人做了如此蠢事，不能提告嗎？」、「太無言了，這些傢伙以為做什麼都能受到原諒嗎？務必嚴懲」、「應該重新訓練大小便」、「世界末日嗎？腦子腐化了，全身也會一起爛掉。從首相到百姓，這是個垂死國度，無法復興」。

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