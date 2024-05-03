大陸男星黃子韜（Tao）曾是韓國男團EXO成員，他退團回家鄉發展，但沒多久他的富爸爸黃忠東病逝，當年僅28歲的他繼承約新台幣871億元遺產，除了藝人也成為老闆。而黃子韜最近被瘋傳向旗下女星徐藝洋求婚，今（3）日經紀人打破沉默回應，僅說藝人私事又沒否認，讓全網炸鍋瘋猜「哇，真有其事」。

自4月29日大陸微博上瘋傳黃子韜向緋聞女友徐藝洋求婚，連求婚場地照都曝光，用粉紅色氣球製作城堡，照片看起來十分浪漫，但一眾粉絲得知黃子韜向徐藝洋求婚都崩潰，還掀起脫粉潮。不過，據《新浪娛樂》報導，黃子韜經紀人被問此事，僅表示「不好意思，這是藝人私人事情，我不方便回應，謝謝」。

經紀人沒有否認也沒承認的回應，讓微博上網友討論炸鍋，「是就是，不是就不是，還不方便回應，那就是真的囉」、「這種假的肯定會否認的，其實從各種採訪或偷拍就說明是真的，只是人家不想公開」、「不方便就是默認吧」、「大家就坐等哪天黃子韜說自己已婚囉」。

黃子韜從2020年就與旗下女星徐藝洋傳緋聞，還多次被直擊親密互動，但他和女方都始終不承認戀情；近期黃子韜還帶著徐藝洋一起上實境秀節目，傳出求婚消息時，兩人錄影花絮抱抱睡的畫面還流出，讓網友笑說「還嘴硬不認愛」。