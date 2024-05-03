母親節送禮，外送平台成為好幫手。 Uber Eats 攜手平台上眾多商家合作夥伴推出驚喜必備的精美花束、貼心好禮寵愛媽媽的心，以及母親節蛋糕及家人歡聚時所需的美食小點寵愛媽媽的味蕾。

根據Uber Eats App大數據顯示，2023 母親節期間的外送熱銷花禮由康乃馨擴香花束奪得第一，今年 Uber Eats 除了優市上架的母親節花禮外，更擴大與 CNFlower 西恩、日光花藝、玉屋、Beyond Scent、耶利亞花藝等全台 24 家花店商家合作夥伴合作，不僅推出經典的康乃馨花禮選擇，包括祝福媽媽「永遠年輕美麗」意涵的粉色系列鮮花與創新花禮擴香花束，還有具燈光特效的康乃馨乾燥玻璃鐘罩、康乃馨立體花卡片、提籃等精緻特色品項。

Uber Eats與商家合作推出精選母親節蛋糕與餐飲。（Uber Eats提供／古明弘台北傳真）

除了花束，ber Eats 與商家合作夥伴於今年母親節推出一系列美容保養與保健的特色好禮，同時燦坤更於Uber Eats App上推出Panasonic奈米水離子吹風機等美容家電，此外，Uber Eats 集結眾多商家合作夥伴祭出各式養生保健禮盒，包含家樂福限量推出的「華齊堂金絲燕窩晶露（蜂王乳添加）禮盒」、大潤發上架的老協珍熬雞精、天地合補的含鐵玫瑰四物飲等。Uber Eats優市於5月3日至5月16日上架Häagen-Dazs冰淇淋蛋糕，讓媽媽不僅吃得消暑，更甜在心裡，使用 Uber Eats App 即可獨家隨點即送，且消費者不需提早預購。

針對家人團聚慶祝不可或缺的速食、飲料與小吃，Uber Eats 與平台商家合作夥伴即日起至5 月21日端出豐富優惠一起慶祝母親節，漢堡王推出經典花生培根脆雞堡餐及飲料全品項買一送一，五桐號、珍煮丹等知名手搖飲品牌提供消費者指定品項買一送一優惠，老字號師園鹽酥雞更推出母親節團聚套餐，於招牌炸物外贈送40周年限量紀念杯。

Uber Eats 於生鮮雜貨打造「啾愛母親節 7 折起」專區，即日起至5月21日於專區內點購生鮮雜貨品項可享最高 7 折或指定品項買一送一優惠。且即日起至5月15日所有用戶輸入優惠序號「啾愛優惠」，於 Uber Eat 優市點購訂單金滿 649 元可再享 88 折優惠惠（單筆訂單最高折抵 100 元）。此外，消費者即日起至 5月21日在 Uber Eats 指定商家頁面點購母親節活動餐飲品項可享買一送一等優惠；Uber One 會員輸入優惠序號「愛媽媽」並於活動餐廳點購指定品項，單筆訂單消費滿450元可獨享85折優惠（單筆最高折抵80元）。