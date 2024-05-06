百萬YouTuber酷經營個人頻道「Ku’s Dream酷的夢」分享台法文化、美食，喜愛芋頭的他也被稱為「芋頭教主」，先前與超商聯名芋頭美食也掀起外界關注，在《網路溫度計DailyView》YouTuber網路口碑排行榜位居第192名，負面聲量有15%。

近日酷邀請台灣脫口秀主持人曾博恩上訪談節目，影片曝光後卻被許多粉絲退訂，還喊話對方「交友慎選」，對此酷和博恩透過IG限時動態回應了。

百萬YouTuber酷邀博恩上節目！網看完喊退訂：交友慎選

YouTuber酷4月30日在臉書、YouTube等社群平台發布短片，分享「交法國朋友最快的方式」，節目邀請台灣口秀主持人博恩擔任來賓，酷在影片中表示跟法國人一起抱怨就能快速交到法國朋友，「這是我們的國民運動，從你們都討厭的事情當中找到共同點」，博恩則表示自己有把這件事情當成給身邊朋友的約會建議，「要找出你們都討厭的東西」，身旁的人也表示，「這樣有更強烈的情緒！其實這是個不錯的約會APP耶，你下個企劃就是這個」，博恩聽完也直呼自己可以改行去開發APP。

不過影片曝光後遭部分網友批評，「這集我就不看了」、「這位水準直接PASS」、「看到那位惹人厭惡的爭議人物，拒看」、「這位來賓真的不ok，請審慎評估合作對象」、「酷你是個好人，即使私下你跟博恩那一掛的有交情，但還是要慎選邀請的人&合作夥伴」、「交朋友要慎選，不是會呼吸的都可以當朋友」。

還有網友歪樓留言，「看來我有交法國朋友的潛質」、「從留言區來看，這裡大部分的人都可以交到法國朋友，我們很快就找到了共同討厭的東西」、「酷，感謝你放這集，我們很多人在這裡找到共同討厭的人／事了，這樣交朋友真的很快」、「哦～留言區很多人可以當朋友呢」，但也有少數粉絲表示，「繼續支持，加油」、「酷跟博恩我都愛」、「支持酷的YT影片及創作自由，不需要屈服特定政治立場」。

邀博恩當來賓被網攻擊！酷截圖留言、博恩轉發回應了

博恩是非爭議沒停過，2019年8月以台灣社會運動倡議者鄭南榕為對象，開玩笑表示「在陽間燒掉的東西，在陰間也會出現一份」，頓時引發外界爭議，薩泰爾娛樂一度宣布與其暫停合作，直至博恩發出道歉聲明才保住合作關係。《網路溫度計DailyView》另曾撰寫「真的炎上啦！十大『燒到圈外』的脫口秀段子 你笑得出來嗎？」，當時博恩吐露自己遭性侵害經歷，還開玩笑鼓勵「女生強X男生」並指稱「自己被老婆強X」，甚至發起苗栗國獨立連署，導致部分苗栗人不滿家鄉被當成笑話，直呼「真的笑不出來」，總總負面新聞以至於部分網友對博恩觀感不佳。

由於網友攻擊砲火猛烈，酷一度將YouTube Shorts轉為私人影片，稍早《網路溫度計DailyView》發現，酷已將影片轉為公開，留言區也出現不少人力挺，「那些喊退訂的慢走不送欸」、「不喜歡來賓就用手指滑過去就好，一直喊退訂又重複留言然後繼續看是有事嗎」、「因為來賓退訂，不慎選來賓就退訂，這裡是什麼大型情緒勒索現場？」、「不懂有什麼好喊退訂的，酷做出了這麼多的好影片，一直很認真推銷台灣，今天不過就不喜歡的來賓talk，這樣就情勒退訂？你對台灣在國際的貢獻有他多？更別說這完整版是給會員看的，只是訂閱的人到底在急什麼？」

昨（1）日酷也在個人IG截圖網友留言回應，「你太有人氣了吧」，博恩也轉發回應，「改名酷的惡夢」。

「芋頭教主」酷在紅什麼？網路探索概念告訴你

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「酷的夢」近一年探索概念，可以發現芋頭教主、來去總統府住一晚、騙很大、螢光咖哩、法國高中生等字。

法國籍YouTuber酷因為熱愛芋頭，素有「芋頭教主」封號，去（2023）年11月順利拿到台灣永久居留證，其中「法國高中生系列」受到觀眾熱烈好評，台法文化與美食交流題材，讓酷每支影片均突破上百萬次觀看。日前酷受邀參加「來去總統府住一晚」，除了前往總統府員工餐廳享用早餐，還跟著總統府秘書長林佳龍參觀總統府內部、到美髮部洗頭、前往福利社採買生活用品，掀起網友關注。

此外，酷曾指出台灣市面上販售的罐裝起司、千層蛋糕、可麗餅、法蘭蘇、奶茶等商品，事實上根本不是法式美食，他也開玩笑表示這些都是「台灣行銷的力量」；先前酷邀請14位法國人品嚐台灣人認為超雷便當配菜「三色豆」及「螢光咖哩」，沒想到卻廣受好評，甚至有人為此願意搬來台灣，成為網路熱議話題之一。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年05月03日至2024年05月01日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『酷的夢』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。