英國《泰晤士高等教育》特刊（Times Higher Education ，簡稱THE）1日公布「2024年亞洲大學排名」（Asia University Rankings 2024），臺灣排名最佳的為國立臺灣大學，位居全亞洲第26名，《網路溫度計DailyView》為您整理最新排名資訊。

亞洲大學排名揭曉！臺灣7所學校進入前百名

《泰晤士高等教育》特刊的大學排名一直以來都備受矚目，每年都固定會評選世界及各洲大學排名，結果公布後總能引發許多討論，也被示為重要的大學指標之一。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，在「大學排名」近一年的網路探索概念中，就出現了「泰晤士高等教育」，顯見在社群網路中，《泰晤士高等教育》特刊的大學排名是非常有代表性的評比之一。

在今年的亞洲大學排名中，臺灣共有7所學校進入前100名，分別為國立臺灣大學（26名）、中國醫藥大學（56名）、國立陽明交通大學（64名）、國立清華大學（71名）、國立臺灣科技大學（71名）、臺北醫學大學（83名）、國立成功大學（94名）。

在這些大學中，臺大相較去年的29名進步了3名，陽交大（85名→64名）、清大（95名→71名）更是排名大躍進，去（2023）年未進入前100的臺科大（137西→71名）及成大（159名→94名）今年排名也大幅往前。不過，中國醫（33名→56名）和北醫（43名→83名）的排名在今年下降，去年為第49名的亞洲大學今年則降至103名。

前10名中國大學佔半數 日本入榜學校最多

今年的亞洲大學前10名中，有半數皆為中國的大學，其中北京清華大學已經在這個榜上連續6年蟬聯冠軍，北京大學也接連5年都是第2名。雖然中國學校在前10名中的佔比非常高，不整個榜單中入榜的學校以日本最多，共有119所，第2名則為印度，共91校入榜，中國以86所位居第3，至於臺灣則排名第6，共有45所院校入榜。

今年有來自亞洲31個國家地區、總計739所大學院校納入排名，比前一年多了70所學校。排名以「研究品質」、「研究環境」、「教學（學習環境）」、「產學結合」、「國際視野」等5大項目進行評分，每個項目再進行細分，共有18項評選指標，今年也首度將專利獲得引用的頻率納入評比。《泰晤士高等教育》特刊表示，新的評比指標可以更全面反映出大學的研究實力、品質及影響力。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年05月03日至2024年05月01日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『大學排名』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。