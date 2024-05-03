前立委余天女婿陳鑒（Gary）因涉勾結詐騙集團擔任車手頭遭逮捕，被依詐欺罪嫌移送新北地檢署收押。余天氣憤之餘也心急想接2個外孫回家照顧，卻意外發現2個孩子下落不明，讓他緊張一整天，所幸社工稍早已跟家屬聯絡上，據悉，余天早在女兒余苑綺過世時，就有動過將外孫、外孫女接回家照顧的念頭。

余苑綺罹癌期間，相當放心不下丈夫Gary與兩個孩子，2022年癌逝時，余天就有動念想把2個外孫帶回余家照顧，因為考慮到Gary還年輕，若再婚，希望將兩個孩子接回余家可以提供優渥資源教育培養；不過因為Gary是家族長子，因此想將孩子帶在身邊照顧，而余天、李亞萍夫妻偏傳統的觀念，考量兩個孩子不姓余，也尊重男方家，所以未再堅持。

余苑綺生前最放不下與Gary生的兒女。（圖／余苑綺臉書）

如今Gary遭收押，對於外孫與孫女的情況，余天指出平時都是因小孩的事情才會聯絡女婿Gary，打到學校才發現2個孩子已兩天沒有去上課，他也著急求助社福單位介入。新北市社會局則表示，社工稍早已跟家屬聯絡上，先視訊與家屬及孩子對談，瞭解孩子目前安全。