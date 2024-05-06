畢業快樂！迎接大學新生活

﻿又到了高中生即將開啟人生新階段的季節，一部分人已經在學測後鎖定目標，順利通過一階申請，正在準備進行二階面試；不過也有人仍處於迷茫階段，不知道該如何選擇未來的方向。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查全臺大學在「就業出路」方面網路討論度最高的10所學校。如果你還在各個大學之間猶豫、徬徨，不妨也可以將就業出路作為考量因素之一。

2024年初，104人力銀行曾以「知名度」、「職務能力」、「未來能力」、「產學力」、「學群力」、「性格優勢」、「校友薪資」、「研發力」、「論文力」等10大指標，綜合評選出全臺「品牌力」最高的大學，今天我們綜合分析兩個榜單吧！

NO. 10 淡江大學

104大學品牌力綜合排名：第11名

淡江大學為前10所大學中唯一入榜的私校，創立超過70年的淡江為臺灣首間私立高等學府，目前共有淡水、臺北、蘭陽、網路等4大校園。淡江在《Cheer》雜誌的「全國2000大企業最愛大學生調查」中，超過20年都蟬聯私校第1名；也曾在《遠見》雜誌的「臺灣最佳大學排調查」中獲得「文法商類」大學的全國第3名（私校第1名）。

淡江在文、法、商的領域可以說是私校之首，凡舉日文系、法文系、俄文系等語言科系都非常知名，這也讓淡江有著絕佳的國際視野，在104大學品牌力評選中，淡江的「國際力」就得全國第5。此外，淡江的商管學院、建築系、航太工程學系也是許多人考慮的招牌科系，網友討論「淡江會計是老招牌」、「外交與國際關係領域應該全臺前三吧」。

NO. 9 國立臺灣師範大學

104大學品牌力綜合排名：第19名

過去舊刻板的印象，師範大學大多數學生的未來出路就是走上教職，不過近年來由於少子化趨勢，師資市場趨於飽和，教職也不再是師大畢業生的唯一出路。為此，國立臺灣師範大學積極為學生尋找其他出路，透過與企業的產學合作，提升學生的就業能力。

身為傳統師資培育的強校，臺師大在學科能力方面的表現特別突出，在104大學品牌力的「論文力」指標中和國立成功大學並列全臺第1。除了教職以外，這樣的學識能力其實還可以運用在許多產業中，例如臺師大就有不少學生成為自己專長領域中的企業顧問，從教育走向產業知識指導，以另一形式揮所學，不少學生表示「可以往科技業發展」、「師大的師資與資源其實很讚，就看會不會好好運用」。

NO. 8 國立中興大學

104大學品牌力綜合排名：第12名

身為臺灣歷史最悠久的綜合型大學，國立中興大學在士、農、工、商等各大領域都有傑出校友。校內設有文、農資、理、工、生命科學、獸醫、管理、法政、電資、醫、創新產業暨國際、循環經濟研究等12個學院，各領域系所完備，並且曾在農業科技、植物與動物科學、化學、工程、材料科學、生物與生物化學、臨床醫學、電腦科學、環境／生態學、藥理與毒理學、一般社會科學等11個領域名列基本科學指標（ESI）全球排名前1%。

多元的學習領域，讓中興大學的畢業生能夠快速適應各行各業的就業市場，研究所也曾進入《遠見》雜誌和1111人力銀行的「企業最愛研究所」前10名，與成大、中山、中正大學等學校組成的「臺灣大學系統」，更提供豐富的學習資源。

NO. 7 國立臺灣科技大學

104大學品牌力綜合排名：第5名

前身是國立臺灣工業技術學院，成立於1974年，為臺灣第一所技術職業教育高等學校，並且在1997年更名為國立臺灣科技大學；目前設有工程、電資、管理、設計、人文社會、應用科技、產學創新等學院，透過多方領域培養學生的實質技能。

臺科大有著豐富的實作課程，理論與實務並重是其優勢之一。在104大學品牌力的評選指標中，臺科大在「研發力」和臺大、清大、陽交大、成大等校並列第1，並且在「職務能力」、「未來能力」、「產學力」、「校友薪資」等項目中都是前5名，網友們也表示「台科離業界比較近」、「台科同事實力很強」。

NO. 6 國立臺北科技大學

104大學品牌力綜合排名：第7名

1912年成立的國立臺北科技大學，是臺灣歷史最悠久的科技大學，著重務實應用的教學培育出許多在學術圈有著傑出表現的研究學者，以及在業界深具影響力的企業家。校內課程積極推動產業創新，不只邀請業界人士分享實戰經驗、提供諮詢輔導，也提供空間讓新創團隊進行小規模的測試生產，「北科之星創投公司」更提供資金媒合協助，讓校友完成創業夢。

北科大和臺科大被並稱為「兩科」，在業界是深受信賴的學校。104大學品牌力的指標調查中，北科大在「產學力」項目的排名為全國第1，可以看出北科大在校內的產業資源非常豐富，培養出學生優秀的專業能力。

NO. 5 國立成功大學

104大學品牌力綜合排名：第1名

國立成功大學成立於1931年，創校至今逾90年。工學院起家的成大，目前共有文、理、管理、工、電機資訊、社會科學、規劃與設計、生物科學與科技、醫、敏求智慧運算、智慧半導體及永續製造等學院，強調教學與研究並重、人文與科技均衡發展，培養出學生跨領域的能力及視野。

成大曾多次登上各大調查的「企業最愛大學」第1名，在104大學品牌力的評選指標中，成大在「論文力」和臺師大並列第1，並且在「知名度」、「職務能力」、「未來能力」、「產學力」、「學群力」、「性格優勢」、「校友薪資」、「研發力」等項目中都是前5名，學識和技能並重，再加上跨領域的學習氛圍，讓成大成為企業最的大學，也有校友表示「成大在南部科技業或傳產有加分」。

NO. 4 國立清華大學

104大學品牌力綜合排名：第4名

國立清華大學為台灣知名的理工強校，除了理、工、原子科學、電資等學院外，歷史悠久的人文社會學院、結合生命科學和醫學的生醫學院也是一大特色，更設有科技管理學院。和新竹教育大學併校後，還多了教育學院及藝術學院，學習領域及資源非常多元豐富。

清大在104大學品牌力的10大指標中登上了「知名度」、「職務能力」、「未來能力」、「學群力」、「性格優勢」、「研發力」等6個項目的前5名，除了學術研究方面卓越的成果外，理工、人文並重的特質及學士班的多元選修制度也培養了學生多方面的能力，鄰近科技園區的地利之便，以及豐富的產學合作，更讓清大成為產業與創新創業的先鋒，學生也表示「清大旁邊竹科機會一大堆，老師也有一堆合作」。

NO. 3 國立陽明交通大學

104大學品牌力綜合排名：第2名

以電資工程為強項的國立交通大學，在2021年和頂尖生醫強校國立陽明大學併校，被喻為「強強聯手」，也在同年被《遠見》雜誌評選為「未來10年最具潛力的大學」。併校後，陽交大於工程、醫學及人文領域皆有涉略，以完善的教學領域為基礎，充分發揮跨界優勢。

在104的大學品牌力評選指標中，陽交大是唯一在10個項目中皆躋身前5名的學校，在「校友薪資」和「研發力」中更與其他4所學校並列第1。陽交大以「永續」發展建構創新核心，致力於深化企業的永續轉型，推動能源消耗、製程創新等研究，將大學連結至地方、全球，培養出對企業具有影響力的全方位人才，學生們也表示「合校後可以跨校區選課」、「併校後做研究要做生物實驗很方便」。

NO. 2 國立政治大學

104大學品牌力排名：第6名

國立政治大學被許多人認為是臺灣文科領域最頂尖的大學之一，在人文與社會科學方面極具指標性。多元的人文社科領域、語言科系打造出國際化、豐富的文化學習環境，培養出許多具有嶄新國際視野的人才。

在104大學品牌力排名的10項指標中，政大在「知名度」、「學群力」、「性格優勢」、「校友薪資」、「國際力」、「論文力」中都進入前5名，不只在「校友薪資」中和成大、臺科大、臺大、陽交大等校並列第1，更在「國際力」也拿下榜首，顯見政大在國際觀方面的確非常有優勢，也成為企業看重的特質之一，「政大語言資源很豐富」、「有很多交換的機會」。

NO. 1 國立臺灣大學

104大學品牌力排名：第3名

國立臺灣大學是許多人心目中的「頂大」，不管是學習資源、學習資源、研究成果皆是國內頂尖，在多個學術領域皆有國家級的研究中心，可謂國內最完整的研究型大學。

在104大學品牌力指標中，臺大在「知名度」、「職務能力」、「未來能力」、「學群力」、「研發力」等5個項目都拿下全國第1，是所拿下最多第1的學校，在「產學力」、「校友薪資」、「論文力」等項目也都有進入前5名，從各方面來看臺大都是一所能力優異的大學，豐富的產學資源也讓臺大的學生能夠快速地成為各領域企業中的要角，「臺大身邊都有一大堆人脈」、「臺大學生每個人分到的資源很多」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年04月26日至2024年04月24日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『大學就業出路』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

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