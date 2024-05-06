20年來孕育哪些百萬創作者？

有別於傳統「長大只能當醫師、律師、老師」等既定印象，自媒體時代來臨也迎接新興職業「創作者」的到來，《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，透過數據帶你一窺台灣10大百萬YouTuber究竟是誰用網路聲量稱霸排行榜！

《網路溫度計DailyView》近期推出10週年【擋不住的聲量浪潮-網路10年更迭】專題報導，其中YouTube自2005年於美國上架後，瞬間衝上全球最大影片分享平台，不僅世界各地音樂、影像作品匯聚於此，隨著3C技術與產品演進，YouTube不再只是分享媒介，甚至成為孕育「YouTuber」的搖籃，台灣則從2006年的創作者始祖蔡阿嘎，一路到今年拿下鑽石獎牌的Tricking奇軒，近20年來創作者圈蓬勃發展，更是讓YouTube成為台人愛用社群平台之一。

那麼最近又是哪些百萬YouTuber稱霸全台呢？趕快跟著我們一起看下去吧！

No.1 蔡阿嘎

訂閱人數：251、160萬

頻道創立：2006/06/04、2012/11/11

在網路上霸榜台灣10大百萬YouTuber的創作者就是蔡阿嘎！蔡阿嘎接受《網路溫度計DailyView》採訪，分享自己從無名小站上傳搞笑影片，傳到YouTube後意外被轉到PTT棒球版，除了因中華隊輸給加拿大時自製Roots衣服燒毀受關注，他也透露年輕時做蠢事，還有很多不能拍出來的畫面，「比如說我曾經把租房子那個牆壁砸爛掉」。

蔡阿嘎從研究所、服替代役期間持續拍攝kuso影片，第4年、第5年業配收入大於正職工作才決定成為全職YouTuber、成立工作室，找來學弟蔡宗翰等員工，慢慢壯大團隊。

蔡阿嘎提及初期製作YouTube節目，出外景被觀眾認出來還受到肯定，讓他越來越有信心拍下去，他也透露自己很喜歡「靠北系列」，當時比較沒有包袱，可以針對時事去批判，但現在已經回不去了，「我反而懷念那時候的自己，因為那時候不管拍什麼，網友會給你正向回饋，好像我們在一個很厚的同溫層裡面。但現在我好像出圈了，我的一舉一動很容易上新聞，很容易被討厭我的那一方攻擊，而且現在團隊比較大一點，又有家庭，所以很多話就比較不敢講，會被放大檢視」。

2017年，蔡阿嘎與How How、馬叔叔、蔡哥、廉傑克曼為了YouTube聚會表演組建樂團「七月半」，五人志同道合之餘，也達成發專輯、開專場、登上新北耶誕城、台北跨年晚會及《超級巨星紅白藝能大賞》等里程碑，蔡阿嘎認為大家喜新厭舊的速度越來越快，頻道內容也隨著時代與時俱進，從3到5分鐘短片、日常生活vlog長片到IG Reels、Shorts，甚至因觀眾喜歡看蔡阿嘎與員工互動，增加第7個頻道「大頭佛工作室」，類型變得更豐富多元。

蔡阿嘎話語間把自己形容為「YouTube公務員」，在網路上出現就是打卡上班，為了維持高度互動，除了日本影片被炎上休息之外，這10幾年來從沒間斷過社群發文，「網路經營還是要每天跟網友們互動才能保溫」，此外，為了回饋粉絲，蔡阿嘎初期就舉辦真情101、簽書會等實體活動，今年也是第11年在過年期間準備送禮，談到一名從國中一路支持到結婚生子的粉絲，他更是有感而發，「好像我跟他們是一起成長那種感覺，所以很感動，就覺得我要繼續，我們就互相陪伴走下去，互相參與彼此的人生」。

近年蔡阿嘎籌辦「臺灣好里家社福協會」，對於社會福利不遺餘力也大受好評，網友認為「正面有意義的頻道都要推一下」、「看著阿嘎這樣一路走來到現在可以做到社福，真的很感動」、「真的很感謝您們願意回饋社會，持續善的循環」。

No.2 Joeman

訂閱人數：258萬

頻道創立：2010/10/11

遊戲實況主出身的YouTuber「Joeman（翁雋明）」，在2018年達成百萬YouTuber紀錄，後期「Joe是要看房」、「Joe是要對決」以買房題材、平價奢華對決，成功抓住觀眾眼球，「Joeman Show」更是獨家採訪YouTuber老高與小茉愛情故事、前進台灣首富郭台銘住家，兩支影片均超過900萬人次觀看。

近期Joeman因為聯名超商食物、吸食大麻事件惹議，導致11月7日負面聲量暴增至21,413筆，近一年網路好感度僅0.84，道歉聲明曝光隔週他仍照常將Joe是要對決影片上線，雖然有人指出「不愧是奢華道歉影片」、「所以拍道歉影片開營利是幾個意思」，但也有粉絲跳出來表示，「雖然是YouTube影片，但覺得比很多電視旅遊節目更引人入勝」、「希望Joeman經過此事會成為更好的人」。

No.3 Wackyboys反骨男孩

訂閱人數：165萬

頻道創立：2007/10/07

團體YouTuber「反骨男孩」在網路上也同樣保持高討論熱度，早期成員僅有酷炫、孫生和琳妲，後來加入培根、蕾菈、湯宇、語謙、沁柔、賽、慕斯、安妮、少安、凱特、軒姐宸妹等人，一路從KUSO電影院、XX秒看完電影到反骨神曲、台灣新說唱、饒舌時間，題材類型越來越多元，部分成員個人頻道也累積不小人氣。

反骨男孩於2019年入榜《網路溫度計DailyView》全台最紅30大YouTuber第9名，雖然近期因湯宇、蕾菈夫婦涉毒及艾瑞絲退團引發爭議，不過雙胞胎軒姐宸妹以新面貌宣布回歸，令不少粉絲引頸期待，「雙胞胎姐姐觀眾緣、路人緣大爆發」、「這集的雙胞胎姐姐好圈粉」、「雙胞胎變活潑了，小李的側面真的有夠像車力巨人」。

No.4 這群人TGOP

訂閱人數：355萬

頻道創立：2008/06/08

團體YouTuber「這群人TGOP」成員包含展榮、展瑞、茵聲、董仔、尼克、木星及石頭，7人出身台灣專業戲劇科班，超瞎翻唱、大爆走、經典語錄系列因為道出許多人的心聲，瞬間在網路上爆紅，2016年突破百萬訂閱大關、2017年達到2百萬訂閱門檻，成為台灣創作者圈勢不可擋的人氣網紅。

這群人曾在《網路溫度計DailyView》「2016十大超人氣網路紅人」中拿下第8名，其中淡定紅茶系列更是喚起不少人的回憶。如今頻道長跑16年，最終因未來發展選擇停止更新，更是讓長期追蹤的粉絲感嘆，「13年前我還在國中，如今也快28了！同樣在表演領域裡活著，可以體會創作的瓶頸！確實需要改變生活上面對的一些人事物更能激發出不一樣的作品」。

No.5 志祺七七

訂閱人數：142萬

頻道創立：2018/05/29

百萬YouTuber志祺七七畢業於國立成功大學都市計畫學系，設計背景出身的他多次以動畫作品獲得金點設計獎、紅點設計獎，直至2018年創立個人頻道「志祺七七 X 圖文不符」後，堅持每年365天不間斷更新時事議題，以每週7天、每天7點、每次7分鐘的方式與觀眾暢聊有趣生活議題，淺顯易懂的圖文也讓他頻道粉絲黏著度高，成為含金量高的知識性YouTuber。

志祺七七曾在《2023網路口碑之星》獲頒「最具網路領袖價值YouTuber」，近期除了因為整型受到網路關注，先前「全球只剩台灣用注音」也掀起留言區網友熱烈迴響，「看了這篇才意識到古人的心血還真的不可棄」、「台灣能夠保留珍貴的注音符號，是一件很值得驕傲的事」。

No.6 蔡桃貴

訂閱人數：101萬

頻道創立：2013/05/13

百萬YouTuber蔡阿嘎與嘎嫂二伯的大兒子「蔡桃貴」素有「最小YouTuber」和「最小網紅」稱號，蔡阿嘎接受《網路溫度計DailyView》專訪時透露，小朋友出生時剛好流行日常長片，後來先是分成「蔡阿嘎LIFE」頻道，接著才把「蔡桃貴」單獨拉出來，面對蔡桃貴拿到百萬訂閱坦言很意外，「因為也不是說我們刻意要去拍小朋友，要把小朋友培養成什麼百萬網紅，因為他就是我在我們生活日常的一塊，不知道為什麼大家特別喜歡」。

蔡桃貴不僅獲得第2屆走鐘獎最佳男主角獎，在《網路溫度計DailyView》「2022年20大YouTuber排行榜」位居第3名，可愛的模樣也融化許多網友的心，還有人表示「百萬YouTuber是我貴」、「各位3歲時都在幹嘛」。

No.7 愛莉莎莎

訂閱人數：125萬

頻道創立：2017/09/23

擁有無尾熊相的百萬YouTuber愛莉莎莎，不僅拿下國立清華大學人文社會學院學士、英國特斯拉斯克萊德大學行銷學碩士，早期在韓國留學，經營YouTube頻道時以「韓國夜生活」、「韓國必去」、「韓國必吃」、「韓國血拚」等主題贏得觀眾喜愛，回到台灣後以約會、交友軟體、最貴主題為主，自媒體課程開賣時也受到不少關注。

愛莉莎莎近年在網路引發諸多爭議，包含總統大選不投票發言、歧視原住民、肝膽排石法、萬華貼毒窟標籤、MeToo運動跟風及指控總統大選作票，不過先前開箱好友Penny嘉義老家時，因為自然互動意外獲得觀眾好評，「莎莎跟Penny的友情真的太強大」、「很喜歡莎莎跟Penny還有Penny媽媽的互動」、「真的好喜歡看莎莎跟Penny一起拍影片，感覺就是真朋友，會莫名的感動」。

No.8 唐綺陽

訂閱人數：109萬

頻道創立：2013/07/31

台灣人不論是問感情還是問工作，絕對少不了看星座運勢！國師唐綺陽早在2013年就創立個人YouTube頻道，從2014年推動「唐立淇星座曆APP」開始，簡單使用電腦和麥克風為觀眾講解12星座運勢，後來也會特別開啟直播與粉絲互動，其中「小三鬥不倒的星座」、「12星座隱藏真面目」及「好老公星座」截至目前為止更是突破百萬人次觀看。

唐綺陽2017年也特別獲得《網路溫度計Dailyview》「2017年台灣最紅YouTuber排行榜」網路聲量排行榜第4名，影響力時隔7年仍不容小覷，網友對於唐綺陽星座分析也給予極大反響，「謝謝老師的提點，每個月必聽的頻道」、「最近沒自信的天蠍+1，老師真的太準了，謝謝老師的提醒，努力克服心魔」、「謝謝唐老師開示，上升牡羊太陽獅子，這個月開始真的非常迷惘，有老師分享會更有想法，做好心理和現實的準備來應對這些問題」。

No.9 阿滴英文

訂閱人數：278萬

頻道創立：2015/01/11

2015年阿滴（都省瑞）創立YouTube頻道「阿滴英文」，早期與妹妹滴妹（都冠伶）以教學日常實用英文迅速竄紅，短短2年就突破百萬訂閱，第4年更是創下2百萬訂閱紀錄；後期則慢慢走向與妹妹互動、旅遊類型影片，同時與HOOK、黃大謙及Peeta葛格被稱為「四角戀」，不僅常常一起接業配或代言活動，感情好到還會結伴飛到世界各地，拍攝不同題材旅遊影片。

事實上，阿滴曾在《網路溫度計DailyView》「2017年台灣最紅YouTuber排行榜」好評影響力位居第9名，近期他前往義大利旅遊前花費30天自學義大利文，影片曝光後不僅受到滴妹認可，「哥真的花很多時間，給respect」，網友也表示，「有感覺到阿滴正在嘗試新的拍攝方式以及挑戰自己」、「阿滴真的是學語言的典範，直接用自身挑戰學一個新語言三十天，還真的可以跟當地人溝通，太激勵人心了」。

No.10 黃氏兄弟

訂閱人數：224萬

頻道創立：2015/10/30

百萬YouTuber「黃氏兄弟」由哲哲（黃雍哲）與瑋瑋（黃珽瑋）兩兄弟組成，從開箱評比、整人惡搞、有趣企劃起家，後來陸續開設個人、遊戲及開箱頻道，2019年兩人更是突破自我發行單曲，除了邀集百位創作者一同合唱〈彩虹〉深受網路好評，〈不專心〉描述青澀校園裡面對手足無措悸動、愛情來臨憧憬，截至目前為止累積高達2千3百萬人次瀏覽。

黃氏兄弟在《網路溫度計DailyView》2019年「全台最紅30大YouTuber」位居第4名，其中哲哲爆摔百萬YouTube獎牌更是嚇壞瑋瑋，雖然是惡整玩笑，不過當時也讓許多網友不捨表示，「雖然知道是整人，而且看很多遍，還是被哲哲那個出手嚇到了」、「看到獎牌摔下去，瑋瑋哭了，我也深深覺得鼻酸，你們值得擁有那面獎牌的」、「看到瑋瑋哭，心有點痛，也感受到當YouTuber的壓力真大啊」。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年04月29日至2024年04月27日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『台灣百萬YouTuber』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。