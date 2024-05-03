【旺董Q&A】1《中共代理人？誰黑誰？特許？親中？半暝來說給你聽！》08262019 - 真道理性，真愛台灣 - 蔡衍明

旺中集團董事長蔡衍明2019年遭壹電視節目《年代向錢看》主持人陳凝觀妄批「國台辦狗腿」等語，蔡衍明遭最高法院認定「善意言論」駁回上訴；事實上，蔡衍明在2019年就透過YT直播親自駁斥此一不實且荒謬之言論。

蔡衍明2019年8月30日在YouTube個人頻道上傳影片：「【旺董Q&A】1《中共代理人？誰黑誰？特許？親中？半暝來說給你聽！》」針對網友提出的問題：「不熟國台辦？有臉講這個？」蔡衍明直言：「跟國台辦熟不熟的標準怎麼定？應該這樣講吧，但是我跟你講，我絕對比郭台銘更不熟！」

針對網友提問：「不是中共代理人嗎？不是賣台嗎？」蔡衍明回覆：「中共代理人的標準是什麼？你先講給我聽，你光是嗆一句說我是中共代理人，我就是中共代理人？裝肖仔！那你是哪裡的代理人？難道可以一句話斷定我是中共代理人？」

蔡衍明強調：「大家都知道我做食品才有這個身價，今天不是說我是有錢人，我從小從來就沒有加入任何政黨，我從小就是所謂的黨外。今天我去大陸，我也不會參加共產黨或有的沒的，你要收買我，我今天有這個身價，你要拿多少錢來把我收買？以前我在台灣就沒有加入政黨了，所以要收買我沒那麼簡單。我從小就有我自已的想法，當然我想法不一定是對的，所以我希望大家互相溝通，好不好？謝謝。」