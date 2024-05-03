《大新聞大爆卦》

年代政論節目主持人陳凝觀5年前在節目上說旺旺中時集團董事長蔡衍明是「國台辦狗腿」，蔡衍明憤而控告壹電視、陳凝觀等人求償300萬元，但被最高法院駁回上訴，全案確定。媒體人謝寒冰表示，聽起來很悲哀，今天的台灣，大部分的時候，只要我說你有罪，你就是有罪，我認為你可能是誰的狗腿、跟誰勾結，我不需要提出證據，反而是你要自己證明你自己沒罪。

謝寒冰今天（3日）在中天電視政論節目《大新聞大爆卦》表示，法官在判決書中所提到的「善意言論」，是指評論的時候，是基於善意評論這個事情，而不是說罵狗腿是一種善意。法官判斷你在評論這件事情的時候，是根據你是單純想要罵人，還是基於評論公益事務的善意去罵人。

謝寒冰點出，看到這個範例，一般人都覺得很奇怪，怎會罵一個人狗腿，可以不用接受任何處罰，還被法院認證他有善意。

主持人馬千惠問到，「如果民進黨狗腿，也是善意言論？」謝寒冰表示，是啊，以此類推，這個法官其實就是在告訴你一件事，只要有人曾經罵過民進黨狗腿，你也可以跟著一起罵。我們就是討論啊，今天我們討論節目的目的，就是討論民進黨到底是不是一群狗腿，而為什麼要討論民進黨是不是一群狗腿？因為民進黨是執政黨，萬一民進黨真的全黨都是狗腿，中華民國恐怕會被帶成狗腿國，所以為了公眾事務的利益，必須要討論民進黨是不是全黨都是狗腿，這樣子，相信法院就不會判我們有事啊。

謝寒冰指出，在今天的台灣，除非對方很明顯的用了汙辱的方式，不然法官很不容易判他有罪。尤其是談論跟公眾事務有關，特別是你本身是公眾人物的時候，很難被判有罪，因為這種案例太多了。

謝寒冰接著點出，但是問題是，我們就不能保障自己？其實不是。蔡衍明一開始提告的對象，是針對節目本身，他建議蔡衍明應該針對來賓，因為主持人一定很賊，一定在狗腿後面打問號，然後說「我不是肯定，是有人這樣講」 。若請來賓評論，要針對來賓，也要看這些來賓怎麼講，如果來賓講的時候情緒過度激動，就一直罵，沒有佐證和根據，這個來賓就很可能容易輸。

謝寒冰坦言，聽起來很悲哀，今天的台灣，大部分的時候，只要我說你有罪，你就是有罪，我認為你可能是誰的狗腿、跟誰勾結，我不需要提出證據，反而是你要自己證明你自己沒罪，這在台灣是最麻煩的一件事，立委徐巧芯的事情就是這樣。