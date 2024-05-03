台鋼雄鷹3日靠著施子謙本季初先發5局失1分好投，以5比1擊敗味全龍，中止近期6連敗，也讓衛冕軍吞下4連敗，施子謙拿下改披鷹袍首勝，且是相隔1328天的先發勝，除了感謝身後隊友幫忙，更要謝謝一路支持他的家人，將這1勝與他們分享。

施子謙2017年加入統一獅主要擔任先發，2018年他繳出單季11勝5敗的成績拿下一生只有1次機會的新人王，2021年起調整定位改為牛棚出發，去年球季後在擴編選秀中被雄鷹挑走。

來到新環境又被賦予重回先發角色，施子謙一開始也曾碰上體能撞牆期，「一開始春訓牛棚投到40顆時，感覺手臂快要飛出去，直到在二軍先發3、4場後這種感覺才慢慢減少。」

春訓實施子謙還遇上腳拉傷，直到今天才迎來新球季初登板，最後用86球投5局，投出4次三振、1次觸身球保送，被敲4支安打、失1分，繼2020年9月13日對中信兄弟後，再次拿下先發勝。

「剛剛結束洪總有問我多久沒拿勝投，我原本以為是2年前，沒想到已經快4年。」施子謙感謝台鋼給機會，讓他能夠重回先發角色，「前2局用球數比較多是因為還沒找到先發節奏，感謝捕手、情蒐給資訊，隊友也很努力幫我打下分數，希望能夠延續下去。」

比賽結束後，施子謙也立刻打視訊電話回家跟家人分享喜悅，「我兒子跟我說：『爸爸你很棒！』害我差點眼淚要流下來，女兒也在旁邊拍手，我想我也很久沒拿MVP，想把這1勝跟他們分享。」

而雄鷹止住連敗也代表洪總生涯執教勝場數來到997，他感謝施子謙在球隊最困難時挺身而出，但他不想因此給球員壓力，「那天（1日）輸球後就是談這個，希望他們把壓力化為助力，今天我們總算止敗，希望大家繼續加油，往好的方向走。」