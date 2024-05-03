華新為掌控不銹鋼製程關鍵料源及布局循環經濟產業，今年1月CAS名義，以總價2,800萬歐元，取得義大利Inox的65％股權。 華新表示，交割當日，CAS以現金支付2,400萬歐元的收購價款；另外400萬歐元的或有價金，將於Inox達成特定獲利條件時支付。

華新表示，義大利Inox專精於不銹鋼暨鎳基合金回收處理，提供不銹鋼製程之關鍵料源。此收購交易為華新的永續發展藍圖邁出關鍵一步，實現華新致力永續發展、創造長期價值，積極實踐不銹鋼產業的循環經濟與綠色轉型的目標。