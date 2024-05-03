五月天3日在香港進行「回到那一天」25周年巡迴演唱會，邀來Energy擔任嘉賓同台跳舞。（相信音樂提供）

天團「五月天」近期在香港中環海濱活動空間舉辦「回到那一天」25周年巡迴演唱會，豈料第2場發生舞台設施因暴雨發生故障、大火緊急取消，令粉絲不捨，3日是第3場演出，邀來「Energy」擔任嘉賓助陣，不過Energy的Toro今晚因有事沒來，讓五月天主唱阿信和Energy組成的唱跳男團「Energy Y」首唱跳〈星期五晚上〉，除了阿信滿足唱跳團魂之外，五月天其他團員也在台上秀一段舞蹈，引起全場尖叫。

阿信一見到Energy出場，瞬間化身成Energy的一員，阿信幽默說：「歡迎大家來到Energy演唱會，我們今天看到五月天很開心。」瑪莎接著笑回，「我們本來5個成員有點多，現在4個剛剛好」，阿信還自虧已時空錯亂，「時光機被大家玩壞，瑪莎跑去靠五人，Energy在20年前以舞藝驚人，如果當時加阿信...」，書偉則大讚阿信〈放手〉跳得十分不錯。

五月天很開心第3度邀來Energy擔任嘉賓，牛奶表示感謝五月天，「Energy20年沒相聚在一起，去年暖心邀約，在高雄重聚，對我們來講人生出現翻天覆地的巨變，因為現場歌迷很感動所以又重新聚集」，阿信也笑說：「因為Energy淡出，五月天壓力少了不少。」更誇讚Energy團員都很凍齡，簡直跟20歲時一模一樣，坤達感性說：「回憶都很重要，這次回歸像回到過去。」

牛奶憶起20年前曾教學五月天跳〈小護士〉舞蹈，阿信直言，當年在學舞，牛奶陪他練了10幾個小時的舞蹈，阿信在台上主動請牛奶現場教學Energy新歌〈星期五晚上〉的手勢，只見五月天的5位團員賣力學習，最後一起默契熱跳，氣氛嗨翻。

Energy以師弟身分來到香港擔任五月天嘉賓，隔天馬上飛回台北準備5日在台北信義香堤廣唱舉辦唯一限定簽唱會，特別感謝五月天的促成才能相隔20年重返樂壇，近來推出新專輯《Here I Am》、復出後的台北小巨蛋二場演唱會門票秒殺，一一彌補了當年的遺憾。