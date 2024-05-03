上半季氣勢如虹的統一獅3日再度靠著凶猛火力打敗對手，全場敲出15支安打且先發9棒全員安打，搭配先發投手布雷克7局失1分好投，以9比3拿下4連勝，23戰18勝寫下中職最快紀錄，還有機會繼續挑戰史上最快20勝紀錄。

獅隊開局就靠3支安打攻下2分，2局下繼續追加分數，潘傑楷、張翔連續安打打回第3分，邱智呈、陳傑憲也補刀繼續擴大領先優勢，也讓桃猿先發投手曾仁和只投2局被敲7安、失5分（4責失）就被換下場。

有了隊友火力支援，布雷克投起球來也更加順手，最終共用103球投完7局，飆出9次三振、沒有任何保送，僅被敲5支安打、失1分，拿下本季第2勝也獲選單場MVP；桃猿則中止近期4連勝。

獅隊先發9棒全員安打，其中近況火燙的陳重廷更是3安「猛打賞」，也幫助球隊快速拿下第18勝，以18勝5敗戰績在上半季繼續獨走，有機會挑戰改寫2018年Lamigo桃猿26戰20勝的最速20勝聯盟紀錄。

而另一地在洲際的「金控大戰」，富邦悍將靠著林哲瑄在3局上陽春炮打回全場唯一分數，先發投手布藍登6局好投，加上王尉永、曾峻岳、富藍戈聯手「關門」，以1比0完封中信兄弟，以10勝11敗與桃猿暫並列上半季第3。

統一獅新秀外野手林佳緯在3日的比賽中首打席就敲出三壘安打。（統一獅提供）
統一獅新秀外野手林佳緯在3日的比賽中首打席就敲出三壘安打。（統一獅提供）
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