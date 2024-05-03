相較其他行銷數位工作，簡訊擁極高觸及率。互動資通總經理郭承翔表示，簡訊對業者而言，是成本較低的行銷工具，針對目標族群準確的分析後，搭配靜態發訊或動態定位，能有效提升購買意願，不僅能鞏固舊客，亦能開拓新客。

擁百萬會員數的京站，亦擅長會員行銷。每個活動檔期皆會透過會員系統，根據消費者的購買習慣、喜好和地理位置等，撈取適合的客群，透過簡訊推播活動訊息，從而提升顧客的參與度和忠誠度。

京站進一步強調，京站會在簡訊中提供限時促銷和屬於動員客群的優惠促動，例如，女王節、週年慶檔期等。運用此促銷策略創造緊迫感及獨特感，促進消費者的即時購買行為。

京站發送簡訊內容不僅限於推銷商品或促銷活動，也定期向Q卡友傳送最新的優惠、促銷活動、新品推廣、講座活動等訊息，提高卡友參與度和互動頻率，同時讓會員感受到特別的尊榮和價值，從而增強對京站的忠誠度。

隨著百貨零售商或品牌商需求轉變，簡訊功能也需與時俱進，互動資通說，EVERY8D簡訊平台除獨創將SMS及MMS（多媒體簡訊）整合在單一發送平台，搭配母子帳號，有利於使用者操作外，也擁雙向互動功能，更利於企業爭取會員經濟。