女生私密處很可怕？有妹子因初次和男友「嘿咻」完感到困惑和不滿，她表示，因為男友是第一次，且非常害怕女生的私密處樣子，因此，當雙方在床上運動時，對方發現她「下體很濕」，不料，男友因為害怕竟中途「軟掉」，而最後，男友僅自顧射出，沒考慮她的感受，兩人的運動過程僅僅3分鐘，讓她非常的不滿。

一名女網友在「Dcard」發文，她提到日前首次要和男友床上運動，但由於是男友的第一次，且男友認為女生的私密處長的很可怕，於是，雙方在發生性行為時，男友因為發現她「下面很濕」感到害怕而軟掉，最後，男友只顧自己射出來，讓她感到不滿與困惑，表示，雙方的「運動過程」僅3分鐘，且男友也不敢幫她「摸摸」。

文章在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「其實我自己是女生有時候也覺得蠻可怕的」、「感覺人類快喪失繁殖能力」、「妳確定他喜歡的是女生嗎」、「這應該有一點恐女症狀了吧」、「妳要先確定性向啊」、「我也不喜歡女生那邊，所以要做的話一定會關燈做」、「他喜歡男生」、「說實話我也不喜歡，但為了女友的性福可以忍」。