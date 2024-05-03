台灣國民零食「義美小泡芙」深受不少韓星喜愛，成為時下粉絲送禮夯物，繼IU（李知恩）「下班路」上衝向義美小泡芙後，人氣女團BLACKPINK成員Jennie也開心收下，掀起大批粉絲討論。

先前Jennie曾被大批歌迷簇擁，不小心被信件割到手，她當下表情扭曲、露出痛苦表情。近日Jennie海外工作結束返韓，入境仁川機場時同樣湧入大批粉絲等待接機，疑似害怕再度發生推擠意外，面對大家不斷伸出手送禮物，Jennie通通婉拒，僅收下一盒白色包裝的義美小泡芙：而送出義美小泡芙的正是來自台灣的粉絲，事後當事人在Threads上開心分享，感謝保鑣沒有阻擋。

事實上，除了Jennie，日前IU演唱會結束後，突然在「下班路」上衝向粉絲收禮，原來是她看見了有粉絲拿著台灣國民零食巧克力口味的「義美小泡芙」影片曝光後，也成為許多台灣粉絲之間共同討論的話題。