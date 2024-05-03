台灣位處於地震帶，4月更是發生超過1300起地震，引起民眾恐慌，住在哪邊最安全也成為熱門話題。對此3大專家陳文山、郭鎧紋、李錫堤分析後點名林口、桃園台地，以及彰化、雲林海邊的彰濱工業區是最安全的3個地區。

日前在節目《新聞觀測站》中，前氣象局地震測報中心主任郭鎧紋、中央大學應用地質研究所教授李錫堤與台大地質系名譽教授陳文山侃侃而談，他們首先點名林口、桃園台地，其紅土地盤堅硬，不會有台北盆地的場址效應，傷害較小。

3人接著指出，彰化到雲林沿海，例如彰濱工業區，活動斷層少，是台灣少數被歸為無震帶區域，近30年地震約200次左右，比其他地區少上許多。

中央大學地球科學系教授顏宏元在2018年也曾表示，根據地調所資料顯示，桃園沒有活動斷層，過往發現的楊梅、湖口、雙連坡、南崁等4條斷層經勘查後也證實只是沖刷造成，因此自發性地震相當少，加上台地地形，不會有土壤液化問題，以地震活動多寡的前提下來看，住在桃園確實是最安全的。