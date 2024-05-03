德國武器製造商迪爾防務集團（Diehl）的柏林工廠本週五（3日）發生大火，迪爾金屬為該集團的事業體，也是德國聯邦國防軍的合作夥伴，集團總部也設在同一條街上，該公司還開發了IRIS-T防空飛彈系統，目前正在烏克蘭服役，目前尚不清楚火災對於IRIS-T飛彈產能是否會造成影響。由於廠區內化學原料特性，燃燒後會產生毒氣氰化氫，目前有關當局已經示警鄰近社區以及會受到風向影響區域緊閉門窗。

該工廠隸屬於迪爾集團，專門進行金屬表面處理，並設有電鍍車間，車間內含有硫酸和氰化銅等化學物質，點燃後會釋出劇毒的氰化氫（氫氰酸）。當地的消防隊在評估了天氣條件和風向後，認為火災產生的有毒濃煙從火警地點向北移動，並建議民眾避開公司周圍區域，緊閉門窗並關閉通風和空調設備。

目前佔地2000平方公尺的廠房4樓已經完全燒毀。根據《柏林新聞》報道，員工已安全疏散，目前沒有人員傷亡報告。報道稱，現場有130名身穿防護裝備的消防員。

文章來源：Es brennt bei Waffenhersteller Diehl
文章來源：Toxic Fire at Diehl Metallurgical Plant Threatens Berlin
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