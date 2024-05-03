天海祐希在《Believe-為你架起的橋樑-》中飾演護理師。（KKTV提供）

日劇《Believe-為你架起的橋樑-》上週開播，木村拓哉與天海祐希雙王合體威力果然驚人，首集收視開出11.7 ％雙位數的好成績，一舉拿下本季日劇收視冠軍，日本OTT平台TVer累積觀看次數也在一週內突破229萬。日前戲劇官方社群釋出3人於首集播出後的訪談片段，天海祐希在訪談現場突「告白」木村拓哉，沒想到剛講完馬上被小日向文世叉開話題，讓木村拓哉忍不住哀嚎：「我還在品味『喜歡』的餘韻...」，惹得現場大笑。

天海祐希表示，木村拓哉詮釋的主角狩山陸「為了某人，為了某事而奮鬥」的熱情很有魅力，就像是一陣清新的風，她非常喜歡。小日向文世則說過往合作時天海祐希都是「黑色」（角色穿黑色服裝居多），這次穿起白袍是演護理師，感覺很新鮮，笑說：「很久沒有看到溫柔的天海祐希了！」天海祐希反吐嘈說：「我又沒有特別給你看。」幽默對話展現出3人的好默契。

該劇描述木村拓哉主要負責的「龍神大橋」工程發生坍塌意外，他為替公司隱瞞過失而扛責入獄，卻得知妻子可能不久人世而密謀一個危險計畫，而他與妻子甜蜜的過往也逐漸揭曉。播出後有不少名場面引起網路熱議，像是龍神大橋的崩塌事故，在三重縣志摩大橋封橋三日取景拍攝，動用超過百位的臨時演員，場面相當震撼逼真。

天海祐希帶著離婚協議書到監獄探監並向木村透露罹癌的情節，則成為台灣觀眾最愛片段之一，表示：「雖然是稀鬆平常的對話，但細節流露出2人還是很愛彼此。」連竹內涼真也透露：「明明這麼靠近，為什麼感覺那麼遙遠呢……我真的很喜歡這一幕！」而他以2種不同身份出現也讓觀眾超級意外，一是事故罹難者若松，後來又以刑警黑木的身份登場，令網友議論紛紛。

《Believe-為你架起的橋樑-》每週五在KKTV跟播中。