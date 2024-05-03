美國勞工部3日公布4月非農就業數據，非農就業人數新增17.5萬人，較分析師預期為低；年薪增幅近3年來首次跌破4.0％。

報告指出，4月份非農就業人數新增17.5萬人，為近六個月以來最低值，也低於2023年月均值24.2萬人。路透社原先調查預計就業人數將增加24.3萬人。由於勞動力供應增加，失業率從3月的3.8％小幅上升至3.9％，但失業率已連續27個月順利維持於4％以下。

平均時薪繼3月上漲0.3％後上漲0.2％。過去一年內薪資成長率3.9％，漲幅自2021年6月以來最低且首度低於4.0％，3月同值為4.1％。3.0％至3.5％範圍內的薪資成長被視為符合聯準會2％的通膨目標。

數據公佈後，美股上漲，美元指數下跌，美國國債價格上漲。金融市場對聯準會9月降息的預期自數據公佈前的63％提高至78％水準。

3日紐約外匯市場日圓因公佈非農就業數據而升值，日圓匯率一度上漲至1美元兌151日圓。由於通膨擔憂有所緩解，且投資人意識到美日利率差即將縮小，拋售美元趨勢有所增強。