配件品牌CASETiFY推出寵愛媽咪母親節暖心限定優惠，凡於5月7日至5月13日期間至 CASETiFY 台灣官方網站 與全台 CASETiFY STUDiO 品牌概念店購買指定產品，即享一件 9 折、兩件或以上最低 8 折優惠。

CASETiFY 母親節精選系列收錄多款來自全球藝術家與創作者的設計。（CASETiFY提供／古明弘台北傳真）

此外，CASETiFY於母親節期間除了推出收錄多款全球藝術家與創作者設計的母親節精選系列外，更針對人氣強悍防摔手機殼及終極防摔手機殻推出全新夏日繽紛色系，邀請消費者透過豐富印花或客製化手機殼與電子配件做為對媽媽的感謝。