情侶交往除了心靈上的契合，身體是否能與對方配合也是很重要的一件事。一名女網友透露，男友年輕時有性成癮的問題，每天都會尻尻好幾次，導致現在才29歲就很難硬起來，就算真的硬了也頂多是帶皮香蕉的硬度而已。

一名女網友昨（2）日在「Dcard」表示，跟男友交往沒多久，兩人年紀都是29歲，但她發現愛愛時男友很難硬起來，某次她手口並用弄了好久對方還是硬不起來，場面整個很尷尬，就算很努力地刺激成功也頂多是帶皮香蕉的硬度而已。

原PO提到，男友自稱年輕時有點性成癮，每天至少都會自慰2次，加上不常運動又熬夜，常常會覺得疲累、腰酸背痛，雖然後來驚覺身體無法負荷而減少自慰次數，但硬度已一去不回，現在有時候自己看A片也很難硬起來。

為了改善這個問題，原PO說自己現在會陪同男友一起做有氧或徒手健身，「想知道有沒有人有類似的經驗，除了吃壯陽藥跟運動以外改善的方法？」

其他人則建議「請去健身重訓，有衝動的時候用健身跑步伏地挺身代替，這明顯尻尻或是A片成癮了」、「不運動又愛尻，小心身體被掏空傷元氣」、「我20歲，尻太多真的有感覺變難硬起來」、「腹部核心要鍛鍊，棒棒才會堅挺」、「才幾歲而已，練個深蹲跑步打有氧啊」、「作息規律一點，然後真的要運動，就算只是簡單的運動也沒關係」。