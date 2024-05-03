坐擁逾500億元公共建設活水挹注的水湳經貿園區，隨著綠美圖、台中國際會展中心等重大建設將於明、後年陸續落成的同時，區域內預售新案均標已站上8字頭，與豪宅林立的七期重劃區，並列台中兩大富人區，近年來磁吸建商競相搶進大水湳區推案！目前線上新案包括鉅陞「囍御水湳」、「親家中央公園」、「遠雄綠美」、「雍悅一方」、「豐邑PARK ONE」等，推案量體高達數百億元。

其中，鉅陞建設水湳新案「囍御水湳」，基地座落於25米河南路二段，不僅是距離水湳最近的一條大道，未來住戶要前往綠美圖，甚至不需橫跨馬路，社區旁即是「河南路景觀人行天橋」，完整串聯擁有「台中之肺」美稱、面積廣達67公頃的中央公園。

6年來已陸續推出17個建案的鉅陞建設，多年前就開始布局中台灣房市，採取多點齊發引起購屋族關注，以「有感建築、專寵自住」的細膩服務、深刻烙印在2,062戶已購客心中。這次鉅陞建設推出眺望中央公園新案「囍御水湳」，持續以「住得近、買得起」的理念，搶得卡位水湳先機。

「囍御水湳」基地位於西屯區河南路二段，產品規劃25~39坪、二至三房產品，總戶數82戶住家，總銷約23億元，特邀七期豪宅推手戴育澤建築師事務所規劃，相較水湳經貿園區內，動輒8、9字頭起跳的單價，「囍御水湳」適中坪數的設計，加上合理的單價，成為自住、置產均適宜的產品。據實價揭露，該案目前最高成交單價已站上7字頭。

值得一提的是，為了讓購屋族了解這塊土地的稀有性，此次在社區外觀上，新案名稱「囍御水湳」，一語中的道出在設計規劃上的深意，以簡潔的格柵與線條，營造層層開啟的「開門見囍」意象，雋永新東方風格，日日出門、返家，都能看見這美麗且吉祥的建築語彙。

北部起家的「鉅陞建築團隊」首發「5大有感體驗」，透過「一條龍」的企業齊心運作，讓顧客在買房的各個層面，都能享受「專寵自住」的禮遇，再以「8大精品服務」進化建商與住戶的互動。例如免部分暫收款、全室設計師協同客變、24小時LINE客服、一年社區代管服務等等貼心服務。

其中的社區一年代管，除了舉辦各式活動，活絡鄰里情感、促進住戶健康，鉅陞建設有感於現代人繁忙的日常，往往來不及吃早餐。承諾未來一年內，將無償為住戶準備美味餐點，讓好房子也能帶來好健康、好心情。