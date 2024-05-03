國民黨立委賴士葆說，過去8年蔡政府讓政治凌駕專業的案例不知凡幾，現在要求回歸專業，聽起來真的很突兀。（資料照片）

國民黨立院黨團提案修正《電業法》49條，電價漲跌須經立院同意，今（3）日立法院會抽出逕付二讀，在民眾黨立委支持下，表決以58對51票通過。民進黨黨團批評，《電業法》被強行輾壓過，用立法權凌駕行政權，被多數暴力達成政治目的，電價調整公式已在立院通過入法，堅稱屬行政權，黨團總召柯建銘說電價審議是相當專業的事。國民黨立委賴士葆指出，過去8年，蔡政府讓政治凌駕專業的案例不知凡幾，現在民進黨要求回歸專業，聽起來真的很突兀，這種立法和行政權的扞格，將來還會不斷的發生。

賴士葆在臉書發文表示，過去民進黨全面執政，順風順水，沒有通不過的案子，大選之後，賴清德只有4成得票數，以及國會不再是第一大黨，然而民進黨霸氣依舊，所有的政策和人事還是一把抓，顯然還無法適應雙少數的困境。

賴士葆指示，立法院通過的法案就是要依法行政，要扣上立法權凌駕行政權的帽子，其實言過其實了。過去在野黨人數少，無法發揮監督制衡的力量，以至於縱容蔡政府出現很多違法違憲的事情，現在是撥亂反正的時候。

賴士葆說，民進黨從過去到現在依然死守非核黨綱，日前世界7大工業國發表聯合公報，內容表示不再發表反核言論，肯定核能清潔與零排放，可以減少對化石燃料的依賴，並可解決氣候危機改善全球能源安全。

賴士葆強調，儘管國際社會肯定核能、擁抱核能，國內的工商企業團體不停地呼籲蔡政府重新檢討修正能源政策，蔡政府就是鐵板一塊。過去反核的和碩聯合科技董事長 童子賢，現在很持平地表示：「地球暖化才是人類公敵，核能不是。」全民還在等待民進黨政府什麼時候幡然悔悟。