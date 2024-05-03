美國彭博社周五（3日）報導，熟悉克宮出訪規劃的消息人士透露，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）預計5月15日至16日訪問北京，屆時將與中國國家主席習近平會晤，可能議題包括增加兩國貿易額。普丁今年3月贏得連任，就職大典預計5月7日舉行，北京之行極可能是普丁新任期的第一趟出訪行程。

俄羅斯塔斯社日前報導，普丁4月25日在俄羅斯工業企業家聯盟代表大會表示「我計畫5月訪問中國」，但未言明日期。彭博社周五引述一名熟悉克宮相關計畫的消息人士說法報導，普丁訪華日期訂於5月15日5月16日，但不排除可能屆時略有變化，但就算日期有所變動，這趟「普習會」將成為普丁5月就職後首度出國訪問行程。克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）答覆彭博社提問時則說，此行日期會在適當時機公布。

屆時習近平正好結束訪問歐洲行程返國。中國大陸外交部周一（4月29日）宣布，習近平5月5日至10日出訪，到訪國家為法國、匈牙利和塞爾維亞。這是習近平5年來首度訪問歐洲。

According to Bloomberg, Putin intends to visit China and meet with President Xi Jinping on May 15-16 pic.twitter.com/vUCG6bv4bj — S p r i n t e r F a c t o r y (@Sprinterfactory) May 3, 2024

俄羅斯2022年2月24日發起「特殊軍事行動」入侵烏克蘭，引發西方國家撻伐，北京雖然並未公開支持俄國侵略之舉，但中俄邦誼「無上限」動作頻頻，幫助俄國撐過歐美抵制俄國石油天然氣的經濟制裁。習近平2023年3月赴莫斯科國事訪問，造訪克宮會晤普丁；同年10月，普丁無視國際刑事法院以戰爭罪嫌發出的逮捕令，飛到北京出席「一帶一路」高峰論壇，並與習近平舉行會談。

今年3月路透社報導普丁預計今年5月赴中國大陸會晤習近平之後，普習「再會」相關消息愈來愈多。俄國塔斯社日前報導，普丁此行會帶一冊《怎麼辦？》送給習近平，扉頁藏書章日期1953年6月15日恰巧是習近平生日。這本小說是普丁的愛書，作者是車爾尼雪夫斯基（Nikolay Chernyshevsky）。

Putin promised that he would bring Chinese President Xi Jinping as a gift one of his favorite books - a copy of Nikolai Chernyshevsky’s novel “What is to be done?”, which bears a stamp of admission to the library dated June 15, 1953, which coincides with the date of birth of the… pic.twitter.com/ueRdZqd1VX — Zlatti71 (@Zlatti_71) April 27, 2024

根據此前傳出的種種消息研判，普丁此行的議題可能以經濟金融為主體。中方海關數據顯示，今年3月中方對俄出口額比去年同期降了16%。今年4月有知情人士透露，普丁可能會趁著這次會面向習近平提出俄中有必要增加貿易額，今年1月也有消息人士表示，美國對俄國實施次級制裁（secondary sanction）之後，中方的國有銀行對於俄國客戶收緊融資限制。

培斯科夫4月26日說，普丁此次出訪準備工作已進入最後階段。塔斯社報導，培斯科夫周四（2日）答覆普丁此行議題會否納入美國在亞太地區的軍事控制時表示：「全球與區域安全均將以某種方式提起、觸及。」