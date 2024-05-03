香港影視大亨向華強的太太陳嵐（向太），日前在微博透露，自己在浴室洗澡時摔倒，大腿骨斷裂，目前在家休養復健，而說到她的媳婦郭碧婷，她表示對方一聽到自己受傷時，對方就有帶著孫子孫女去探望她，近日對方則忙於錄製《乘風2024》（《乘風破浪的姐姐》第5季），向太也看好對方的表現，稱讚對方是「一股清流」。

向太今（3）日在微博發文，表示沒有白疼郭碧婷，對方知道她受傷時，就馬上帶著孫子孫女飛去探望她，希望她看到孫子孫女後，心情能變好，她還提到孫女的童言童語，會先問她哪隻腳受傷，然後坐在沒有受傷的腳上，會注意不要坐到傷處，十分貼心。

至於被問到郭碧婷是否要退賽來照顧她，向太則說「千萬不要」，透露對方先前考慮了很久，最後一刻才答應參加節目，「我看她唱歌得蠻好，就像她人一樣，她是一股清流，我覺得她能堅持到底」。

而向太覺得郭碧婷很享受參賽過程，「享受出來工作的過程，享受沒有小孩的吵鬧，耳根變得很清淨」，她也笑說對方參賽最大的收穫，「就是瘦了，腰圍小了，雙下巴也不見了」，希望對方能開心錄完節目，多交幾個朋友，「贏了最好，輸了也賺到了經驗」，可見向太非常支持郭碧婷參加《浪姐5》。